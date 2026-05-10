Bentrokan Suporter Persija Jakarta vs Persib Bandung Pecah di Jalan RE Martadinata Purwakarta, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

Situasi bentrokan antar supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung di Kota Purwakarta, tepatnya di Jalan Laks. Laut RE. Martadinata, Minggu malam (10/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Situasi di pusat Kota Purwakarta, tepatnya di Jalan Laks. Laut RE. Martadinata, sempat mencekam pada Minggu (10/5) malam. Ketegangan meletus setelah pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung berakhir, memicu bentrokan antara kedua kelompok suporter di sepanjang ruas jalan utama tersebut.
Berdasarkan pantauan dari dokumentasi warga di lokasi, massa mulai memadati area jalan raya sesaat setelah laga usai. Suasana yang semula riuh oleh konvoi mendadak berubah menjadi aksi saling serang.
Dalam unggahan instagram @infojawabarat terlihat ratusan orang memadati badan jalan, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total.
Beberapa orang terlihat mencoba merusak pembatas jalan (water barrier) berwarna oranye. Seorang pengendara motor pun terlihat menjadi korban amukan massa.
Upaya Pengamanan
Pihak berwajib segera turun ke lapangan untuk mengendalikan situasi yang kian memanas.
Sejumlah personel kepolisian dan TNI langsung bersiaga di lokasi untuk memecah kerumunan. Petugas melakukan barikade untuk menghalau massa agar tidak semakin meluas ke area pemukiman atau pusat perbelanjaan.
Seorang netizen di kolom komentar pun membagikan situasi terkini di lokasi. Akun @rakapermadie menyebut bahwa saat ini bentrokan telah dilerai dan situasi kembali kondusif.
"Aman ini udh kondusif ya, kejadian bada magrhib. Semua baik baik aja, ada miskomunikasi yg provokasi. Purwakarta aman," tulisnya.
Netizen lainnya pun heran keributan yang terjadi di Purwakarta ini. Apalagi, pertandingan Persija Jakarta dan Persib Bandung digelar Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, bukan Purwakarta.
