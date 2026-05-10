Persib Bandung Kalahkan Persija Jakarta 2-1, Konvoi Bobotoh Birukan Jalanan Kota Bogor Malam Ini!

Konvoi suporter Persib Bandung memadati sejumlah ruas jalan di Kota Bogor, Minggu, 10 Mei 2026. (Aziz/Radar Bogor)
JawaPos.com - Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta memicu euforia besar di Kota Bogor. Ribuan suporter memadati jalanan utama untuk merayakan hasil positif di pekan ke-32 BRI Super League tersebut, Minggu (10/5) malam.
Persib sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan 2-1 dalam laga bertajuk big match ini. Hasil tersebut langsung disambut konvoi kendaraan roda dua dan roda empat yang membuat suasana kota menjadi riuh dengan suara klakson dan nyala suar.
Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), iring-iringan massa terpantau melintasi sejumlah titik vital di Kota Bogor. Berdasarkan pantauan, kerumunan suporter memadati Jalan Pandu Raya, Jalan Sholeh Iskandar, hingga Jalan Abdullah bin Nuh.
Kawasan Lingkar Sistem Satu Arah (SSA) juga tidak luput dari kepadatan. Kendaraan bergerak beriringan yang menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Tak hanya itu, aksi menyalakan suar hingga kejar-kejaran antar-pengendara sempat mewarnai euforia di tengah jalan.
Jiong, salah satu peserta konvoi, menyebutkan bahwa massa merupakan rombongan yang baru saja selesai menggelar nonton bareng (nobar). Menurutnya, pergerakan massa kini mulai menyebar ke berbagai titik.
"Mau pulang, habis nobar, ada yang ke sana, ada yang ke sana lagi, arah balik,' ujarnya di lokasi.
Pihak kepolisian mengonfirmasi adanya lonjakan volume kendaraan akibat pergerakan suporter ini. KBO Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Lukito, menjelaskan bahwa massa terpantau bergerak dari arah pinggiran menuju pusat kota.
"Tadi suporter Persib setelah nobar datang dari arah Cilebut ke Sholeh Iskandar," jelas Iptu Lukito.
Selain karena konvoi, faktor cuaca juga memperparah kondisi lalu lintas. Hujan yang mengguyur Bogor sejak sore hari membuat aspal basah, sehingga pengendara melaju lebih lambat dan memicu antrean kendaraan di beberapa titik.
