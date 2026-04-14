Dewa United Permalukan Malut United, Ricky Kambuaya: Bukti Kekuatan Mental Kami!

JawaPos.com - Kapten Dewa United Banten FC, Ricky Kambuaya, memberikan apresiasi terhadap perjuangan timnya setelah meraih kemenangan 2-1 atas Malut United FC dalam lanjutan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26, Minggu (12/4) malam di Stadion Gelora Kie Raha.

Laga berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim tampil disiplin dengan pendekatan taktik yang jelas, membuat peluang sulit tercipta secara bebas.

Dewa United sempat unggul lebih dulu lewat gol Alex Martins, namun keunggulan itu tak bertahan lama setelah Malut United menyamakan skor melalui eksekusi penalti David da Silva.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tetap tinggi. Tuan rumah berusaha menekan, sementara Dewa United bermain lebih sabar dengan mengandalkan serangan balik.

Ketegangan memuncak di menit-menit akhir hingga akhirnya Alex Martins kembali menjadi pembeda lewat gol di masa injury time, tepatnya pada menit 90+7.

Usai pertandingan, Ricky Kambuaya menilai kemenangan ini tak lepas dari mentalitas kuat yang ditunjukkan seluruh pemain. Menurutnya, kerja keras dan semangat kebersamaan menjadi faktor utama yang membawa timnya pulang dengan tiga poin.

“Pertandingan berjalan sesuai ekspektasi. Kedua tim bermain dengan strategi masing-masing dan cukup disiplin sepanjang laga,” ujar Kambuaya dalam sesi konferensi pers dikutip dari ileague.id.

Ia juga menyoroti bagaimana timnya mampu tetap fokus meski bermain di bawah tekanan suporter tuan rumah. Atmosfer Stadion Gelora Kie Raha yang penuh tidak membuat para pemain kehilangan konsentrasi.

Sebagai kapten, Kambuaya mengaku bangga dengan kontribusi seluruh elemen tim, bukan hanya pemain di lapangan. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja kolektif.