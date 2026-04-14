Dewa United Permalukan Malut United, Ricky Kambuaya: Bukti Kekuatan Mental Kami!

Ricky Kambuaya tak masuk skuad terbaru Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 memicu perdebatan usai absennya sejumlah nama besar.
JawaPos.com - Kapten Dewa United Banten FC, Ricky Kambuaya, memberikan apresiasi terhadap perjuangan timnya setelah meraih kemenangan 2-1 atas Malut United FC dalam lanjutan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26, Minggu (12/4) malam di Stadion Gelora Kie Raha.
Laga berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim tampil disiplin dengan pendekatan taktik yang jelas, membuat peluang sulit tercipta secara bebas.
Dewa United sempat unggul lebih dulu lewat gol Alex Martins, namun keunggulan itu tak bertahan lama setelah Malut United menyamakan skor melalui eksekusi penalti David da Silva.
Baca Juga:Persija Jakarta Tampil Sempurna, Mauricio Souza Puji Soliditas Lini Belakang Usai Gebuk Persebaya Surabaya
Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tetap tinggi. Tuan rumah berusaha menekan, sementara Dewa United bermain lebih sabar dengan mengandalkan serangan balik.
Ketegangan memuncak di menit-menit akhir hingga akhirnya Alex Martins kembali menjadi pembeda lewat gol di masa injury time, tepatnya pada menit 90+7.
Usai pertandingan, Ricky Kambuaya menilai kemenangan ini tak lepas dari mentalitas kuat yang ditunjukkan seluruh pemain. Menurutnya, kerja keras dan semangat kebersamaan menjadi faktor utama yang membawa timnya pulang dengan tiga poin.
“Pertandingan berjalan sesuai ekspektasi. Kedua tim bermain dengan strategi masing-masing dan cukup disiplin sepanjang laga,” ujar Kambuaya dalam sesi konferensi pers dikutip dari ileague.id.
Ia juga menyoroti bagaimana timnya mampu tetap fokus meski bermain di bawah tekanan suporter tuan rumah. Atmosfer Stadion Gelora Kie Raha yang penuh tidak membuat para pemain kehilangan konsentrasi.
Sebagai kapten, Kambuaya mengaku bangga dengan kontribusi seluruh elemen tim, bukan hanya pemain di lapangan. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja kolektif.
“Saya bangga dengan teman-teman dan semua yang terlibat dalam tim ini. Kami punya satu visi dan itu terlihat di pertandingan,” lanjutnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja