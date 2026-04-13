2 Wonderkid Persebaya Surabaya Langsung Starter! Ini Starting Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di Piala AFF U-17

JawaPos.com–Dua wonderkid Persebaya Surabaya langsung dipercaya tampil sejak menit awal dalam laga pembuka Timnas Indonesia U-17 di ASEAN U-17 Championship 2026. Kepercayaan itu menjadi sinyal kuat ambisi besar Garuda Muda untuk langsung tancap gas sejak pertandingan pertama.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto tak ragu memasukkan nama-nama terbaiknya saat menghadapi Timor Leste. Termasuk dua pemain muda dari Persebaya Surabaya yang siap mencuri perhatian publik sepak bola nasional.

Dava Yunna Adi Putra dan Alfredo Nararya Nugroho menjadi dua pemain Green Force yang masuk starting XI. Keduanya diharapkan mampu memberi warna permainan serta energi tambahan di laga penting ini.

Kurniawan menegaskan targetnya bukan sekadar tampil, tetapi membawa pulang gelar juara. Apalagi turnamen digelar di Jawa Timur yang memiliki kedekatan emosional dengan dirinya sebagai legenda Persebaya Surabaya.

”Secara pribadi saya ingin memberikan gelar untuk Indonesia, karena saat masih menjadi pemain saya belum bisa memberikan apa-apa,” kata Kurniawan saat konferensi pers prapertandingan di Surabaya. Pernyataan itu menunjukkan tekad besar yang kini dibawa ke kursi pelatih.

Dia menilai skuad yang dimilikinya sudah cukup matang meski mayoritas pemain berasal dari Elite Pro Academy (EPA). Pengalaman kompetitif di level usia muda menjadi bekal penting menghadapi tekanan turnamen internasional.

Menurut dia, meski belum banyak yang merasakan atmosfer tim senior, beberapa pemain sudah mulai mencicipi latihan bersama tim utama. Hal itu dinilai sangat membantu dalam meningkatkan mental dan kesiapan bertanding.

”Memang belum ada yang bermain di tim senior, tetapi beberapa sudah mendapat kesempatan berlatih dengan tim utama,” ucap mantan pemain yang pernah mengantarkan Persebaya Surabaya juara pada 2004. Pengalaman kecil itu menjadi fondasi penting untuk perkembangan mereka.