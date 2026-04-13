Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
14 April 2026, 00.03 WIB

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026! Jadwal dan Siaran Langsung

Skuad Timnas Indonesia U-17 siap menghadapi Timor Leste pada laga pembuka ASEAN U-17 Championship 2026 di Gresik. (Timnas Indonesia)

 

JawaPos.com–Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026 jadi sorotan utama pecinta sepak bola Tanah Air. Pertandingan yang digelar Senin (13/4) pukul 19.30 WIB ini diprediksi jadi panggung dominasi Garuda Muda sejak menit awal.

Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Timnas Indonesia U-17 datang dengan status unggulan. Dukungan publik tuan rumah diyakini menjadi tambahan energi bagi skuad muda Merah Putih untuk tampil agresif.

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta live streaming di Vidio. Akses ini memudahkan suporter yang tidak hadir langsung di stadion untuk tetap memberikan dukungan penuh.

Secara kualitas, Timnas Indonesia U-17 memang berada di atas Timor Leste U-17. Bahkan, prediksi skor mengarah pada kemenangan dengan margin cukup besar bagi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto.

Pelatih yang juga legenda sepak bola Indonesia itu menegaskan pentingnya mentalitas sejak laga pertama. Dia ingin anak asuhnya tampil tanpa beban sekaligus menunjukkan karakter tim juara.

”Mentalitas juara itu yang paling penting. Saya ingin para pemain menganggap setiap pertandingan itu final yang harus mereka menangkan,” kata Kurniawan Dwi Yulianto dalam konferensi pers jelang laga.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena laga pembuka sering menjadi penentu kepercayaan diri tim. Jika mampu menang meyakinkan, langkah ke fase berikutnya bisa semakin terbuka lebar.

Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 hanya mampu finis di posisi ketiga. Saat itu, langkah mereka terhenti di semifinal usai kalah 3-5 dari Australia dalam kondisi bermain dengan 10 pemain.

Kini, wajah skuad sudah banyak berubah dengan materi pemain yang lebih segar. Hanya satu nama lama yang masih bertahan, yakni penyerang tajam Mierza Firjatullah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Disindir Pedas Justin Hubner: Dibantai 0-6 Kok Ribut Soal Paspor? NAC Breda Kena Semprot Bek Timnas Indonesia! - Image
Sepak Bola Dunia

Disindir Pedas Justin Hubner: Dibantai 0-6 Kok Ribut Soal Paspor? NAC Breda Kena Semprot Bek Timnas Indonesia!

13 April 2026, 15.53 WIB

John Herdman Diuji di Piala AFF 2026, Mampukah Akhiri Kutukan Runner-up Timnas Indonesia? - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Diuji di Piala AFF 2026, Mampukah Akhiri Kutukan Runner-up Timnas Indonesia?

13 April 2026, 06.53 WIB

Perjuangan Usai di Final! Timnas Futsal Indonesia Tumbang 1-2 dari Thailand, Raih Runner Up Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Perjuangan Usai di Final! Timnas Futsal Indonesia Tumbang 1-2 dari Thailand, Raih Runner Up Piala AFF 2026

13 April 2026, 05.44 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore