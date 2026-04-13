Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026! Jadwal dan Siaran Langsung

Skuad Timnas Indonesia U-17 siap menghadapi Timor Leste pada laga pembuka ASEAN U-17 Championship 2026 di Gresik. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com–Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026 jadi sorotan utama pecinta sepak bola Tanah Air. Pertandingan yang digelar Senin (13/4) pukul 19.30 WIB ini diprediksi jadi panggung dominasi Garuda Muda sejak menit awal.
Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Timnas Indonesia U-17 datang dengan status unggulan. Dukungan publik tuan rumah diyakini menjadi tambahan energi bagi skuad muda Merah Putih untuk tampil agresif.
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta live streaming di Vidio. Akses ini memudahkan suporter yang tidak hadir langsung di stadion untuk tetap memberikan dukungan penuh.
Secara kualitas, Timnas Indonesia U-17 memang berada di atas Timor Leste U-17. Bahkan, prediksi skor mengarah pada kemenangan dengan margin cukup besar bagi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto.
Pelatih yang juga legenda sepak bola Indonesia itu menegaskan pentingnya mentalitas sejak laga pertama. Dia ingin anak asuhnya tampil tanpa beban sekaligus menunjukkan karakter tim juara.
”Mentalitas juara itu yang paling penting. Saya ingin para pemain menganggap setiap pertandingan itu final yang harus mereka menangkan,” kata Kurniawan Dwi Yulianto dalam konferensi pers jelang laga.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena laga pembuka sering menjadi penentu kepercayaan diri tim. Jika mampu menang meyakinkan, langkah ke fase berikutnya bisa semakin terbuka lebar.
Pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 hanya mampu finis di posisi ketiga. Saat itu, langkah mereka terhenti di semifinal usai kalah 3-5 dari Australia dalam kondisi bermain dengan 10 pemain.
Kini, wajah skuad sudah banyak berubah dengan materi pemain yang lebih segar. Hanya satu nama lama yang masih bertahan, yakni penyerang tajam Mierza Firjatullah.
