Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
13 April 2026, 23.46 WIB

Potensi Pesta Gol di Gresik! Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026

Persiapan pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com–Laga perdana Timnas Indonesia U-17 di ASEAN U-17 Championship 2026 langsung menyita perhatian publik. Menghadapi Timor Leste, Garuda Muda diprediksi membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan.

Pertandingan matchday pertama Grup A ini digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4) pukul 19.30 WIB. Atmosfer kandang dipastikan menjadi energi tambahan bagi skuad muda Indonesia untuk tampil lepas sejak menit awal.

Prediksi mengarah pada dominasi Timnas Indonesia U-17 atas Timor Leste. Tidak hanya menang, Garuda Muda bahkan berpeluang mencetak banyak gol jika mampu tampil efektif di lini depan.

Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto datang dengan komposisi pemain yang relatif baru. Meski minim pengalaman internasional, mereka dinilai punya potensi besar untuk bersinar di turnamen ini.

Satu nama yang patut jadi sorotan adalah Mierza Firjatullah. Penyerang muda ini menjadi satu-satunya pemain yang tersisa dari edisi sebelumnya dan sudah terbukti tajam di depan gawang.

Mierza mencetak empat gol pada Piala AFF U-17 2024. Kini, dia diharapkan kembali menjadi mesin gol sekaligus pemimpin lini serang bagi rekan-rekannya.

Timnas Indonesia U-17 memang punya kenangan cukup baik di edisi sebelumnya. Mereka berhasil finis di posisi ketiga meski harus tersingkir dramatis di semifinal usai kalah 3-5 dari Australia.

Kini dengan pelatih baru, pendekatan permainan pun mengalami perubahan. Kurniawan Dwi Yulianto ingin timnya tampil lebih agresif dan berani menekan sejak awal laga.

”Mentalitas juara itu yang paling penting. Saya ingin para pemain menganggap setiap pertandingan itu final yang harus mereka menangkan,” kata Kurniawan Dwi Yulianto dalam konferensi pers jelang laga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Disindir Pedas Justin Hubner: Dibantai 0-6 Kok Ribut Soal Paspor? NAC Breda Kena Semprot Bek Timnas Indonesia! - Image
Sepak Bola Dunia

Disindir Pedas Justin Hubner: Dibantai 0-6 Kok Ribut Soal Paspor? NAC Breda Kena Semprot Bek Timnas Indonesia!

13 April 2026, 15.53 WIB

John Herdman Diuji di Piala AFF 2026, Mampukah Akhiri Kutukan Runner-up Timnas Indonesia? - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Diuji di Piala AFF 2026, Mampukah Akhiri Kutukan Runner-up Timnas Indonesia?

13 April 2026, 06.53 WIB

Perjuangan Usai di Final! Timnas Futsal Indonesia Tumbang 1-2 dari Thailand, Raih Runner Up Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Perjuangan Usai di Final! Timnas Futsal Indonesia Tumbang 1-2 dari Thailand, Raih Runner Up Piala AFF 2026

13 April 2026, 05.44 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore