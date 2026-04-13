Potensi Pesta Gol di Gresik! Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026

Persiapan pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com–Laga perdana Timnas Indonesia U-17 di ASEAN U-17 Championship 2026 langsung menyita perhatian publik. Menghadapi Timor Leste, Garuda Muda diprediksi membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan.
Pertandingan matchday pertama Grup A ini digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4) pukul 19.30 WIB. Atmosfer kandang dipastikan menjadi energi tambahan bagi skuad muda Indonesia untuk tampil lepas sejak menit awal.
Prediksi mengarah pada dominasi Timnas Indonesia U-17 atas Timor Leste. Tidak hanya menang, Garuda Muda bahkan berpeluang mencetak banyak gol jika mampu tampil efektif di lini depan.
Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto datang dengan komposisi pemain yang relatif baru. Meski minim pengalaman internasional, mereka dinilai punya potensi besar untuk bersinar di turnamen ini.
Satu nama yang patut jadi sorotan adalah Mierza Firjatullah. Penyerang muda ini menjadi satu-satunya pemain yang tersisa dari edisi sebelumnya dan sudah terbukti tajam di depan gawang.
Mierza mencetak empat gol pada Piala AFF U-17 2024. Kini, dia diharapkan kembali menjadi mesin gol sekaligus pemimpin lini serang bagi rekan-rekannya.
Timnas Indonesia U-17 memang punya kenangan cukup baik di edisi sebelumnya. Mereka berhasil finis di posisi ketiga meski harus tersingkir dramatis di semifinal usai kalah 3-5 dari Australia.
Kini dengan pelatih baru, pendekatan permainan pun mengalami perubahan. Kurniawan Dwi Yulianto ingin timnya tampil lebih agresif dan berani menekan sejak awal laga.
”Mentalitas juara itu yang paling penting. Saya ingin para pemain menganggap setiap pertandingan itu final yang harus mereka menangkan,” kata Kurniawan Dwi Yulianto dalam konferensi pers jelang laga.
