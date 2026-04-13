Ambisi Legenda Persebaya Surabaya! Kurniawan Dwi Yulianto Bidik Gelar Juara ASEAN U-17 Championship 2026 Bersama Timnas Indonesia

JawaPos.com–Ambisi besar diusung legenda Persebaya Surabaya yang kini menukangi Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto. Dia menargetkan gelar juara di ajang ASEAN U-17 Championship 2026 yang digelar di Jawa Timur.

Turnamen ini berlangsung di dua venue utama, yakni Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro. Atmosfer kandang diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda Muda.

”Secara pribadi saya ingin memberikan gelar untuk Indonesia, karena saat masih menjadi pemain saya belum bisa memberikan apa-apa,” kata Kurniawan saat konferensi pers prapertandingan di Surabaya. Pernyataan itu menegaskan motivasi emosional yang ia bawa dalam turnamen kali ini.

Sebagai mantan striker tajam, Kurniawan punya sejarah panjang bersama sepak bola Indonesia. Dia juga pernah mengantarkan Persebaya Surabaya meraih gelar juara pada 2004, yang kini menjadi bagian dari identitas kuatnya di Jawa Timur.

Kini, peran berbeda dijalani sebagai pelatih yang bertanggung jawab membentuk generasi baru. Dia ingin menebus kegagalan masa lalu dengan memberikan prestasi dari sisi teknis di pinggir lapangan.

Kurniawan menilai pengalaman para pemain muda di kompetisi Elite Pro Academy menjadi modal penting. Jam terbang tersebut dinilai cukup membantu menghadapi tekanan pertandingan internasional yang jauh lebih ketat.

”Memang belum ada yang bermain di tim senior, tetapi beberapa sudah mendapat kesempatan berlatih dengan tim utama,” ucap Kurniawan Dwi Yulianto. Hal itu menjadi indikasi pemain memiliki kualitas untuk berkembang lebih jauh.

Proses pematangan tim tidak hanya soal teknik, tetapi juga mental. Kurniawan menegaskan kesiapan pemain mengalami peningkatan signifikan selama masa persiapan.