Moch. Rizky Pratama Putra
13 April 2026, 15.53 WIB

Disindir Pedas Justin Hubner: Dibantai 0-6 Kok Ribut Soal Paspor? NAC Breda Kena Semprot Bek Timnas Indonesia!

Justin Hubner tampil emosional usai laga panas Fortuna Sittard vs NAC Breda di Eredivisie. (Fortuna)

JawaPos.com — Kembalinya Justin Hubner ke lapangan bersama Fortuna Sittard langsung memantik sorotan. Bek Timnas Indonesia itu tak hanya tampil ngotot, tetapi juga melontarkan sindiran tajam yang bikin suasana makin panas.

Momen comeback itu terjadi pada pekan ke-30 Eredivisie, Minggu (12/4/2026) malam WIB. Laga melawan NAC Breda berakhir imbang 1-1, namun tensinya jauh lebih panas dari skor akhir.

Hubner sebelumnya sempat “diparkir” akibat polemik administrasi yang menyeret namanya. Kasus itu mencuat setelah adanya laporan terkait status paspor pemain yang bermain di Belanda.

Namun, begitu kembali dipercaya tampil, pemain 22 tahun itu langsung menunjukkan karakter kerasnya di lapangan. Ia bermain tanpa kompromi, seolah ingin membuktikan dirinya tak terpengaruh tekanan di luar pertandingan.

Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-34 saat Hubner mencoba menyapu bola. Nahas, kaki kirinya justru mengenai gelandang lawan, Lewis Holtby, yang langsung terkapar kesakitan.

Insiden itu membuat Holtby tak bisa melanjutkan pertandingan dan harus ditarik keluar. Meski dianggap sebagai kejadian biasa dalam sepak bola, situasi tersebut memperlihatkan betapa panasnya duel yang dijalani Hubner.

Selepas laga, emosi Hubner rupanya belum mereda. Ia secara terbuka menyindir NAC Breda yang dianggap menjadi pemicu investigasi soal paspor pemain, termasuk dirinya dan Dean James.

Sindiran itu bukan tanpa sebab, karena laporan NAC muncul setelah mereka dihajar telak 0-6 oleh Go Ahead Eagles. Kekalahan memalukan itu justru jadi bahan kritik pedas dari Hubner.

“Jika Anda dihancurkan 6-0 oleh Go Ahead Eagles, maka Anda tidak berhak mulai berbicara tentang paspor! Apa masalahnya bagi klub itu dengan kewarganegaraan Anda? Biarkan saja mereka bermain sepak bola,” tegas Hubner kepada ESPN Nederland.

