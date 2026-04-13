Figo Dennis Angkat Suara Usai PSS Sleman Kalah, Janji Bangkit di Sisa Laga

Bek PSS Sleman, Figo Dennis. (Dok ILeague)
JawaPos.com - PSS Sleman harus pulang tanpa poin saat melakoni laga tandang menghadapi PS Barito Putera dalam lanjutan pekan ke-24 Championship 2025/2026.
Bertanding di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (11/4/2026) malam, Laskar Sembada kalah tipis dengan skor 0-1.
Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Renan Alves pada menit ke-77. Bek Barito Putera tersebut melepaskan tendangan keras dan terukur dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan matang dari sisi kanan pertahanan PSS Sleman.
Bola yang mengarah ke sudut gawang tak mampu dijangkau kiper, sekaligus menjadi penentu kemenangan tuan rumah.
Sepanjang pertandingan, PSS Sleman sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Namun, efektivitas di lini depan menjadi kendala utama.
Sejumlah peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol. Di sisi lain, Barito Putera tampil lebih disiplin dan mampu memanfaatkan momentum dengan baik.
Hasil ini sekaligus menghentikan tren positif PSS Sleman yang sebelumnya mencatat empat kemenangan beruntun.
Kekalahan di laga kelima putaran ketiga Grup Timur ini menjadi catatan penting bagi tim asuhan mereka dalam menjaga konsistensi performa.
Selain itu, hasil minor ini juga membuat posisi PSS Sleman di puncak klasemen menjadi tidak lagi aman.
