Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 23.25 WIB

Jamu PSS Sleman, Ridho Sebut Laga Penentu Nasib Barito Putera

Kiper PS Barito Putera Muhammad Ridho Djazulie (kanan). (Istimewa)

 

JawaPos.com–Kiper PS Barito Putera Muhammad Ridho Djazulie menegaskan tekad timnya untuk memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen Grup 2 PSS Sleman dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/26.

Laga penting ini akan digelar di Stadion 17 Mei, Sabtu (11/4) malam, dengan Barito Putera berambisi meraih kemenangan demi menjaga peluang promosi ke BRI Super League musim depan.

Ridho menyebut kepercayaan diri tim tengah berada dalam kondisi terbaik. Hal itu tidak lepas dari hasil positif yang diraih saat menghadapi PSIS Semarang pada pekan sebelumnya. Kemenangan tersebut menjadi suntikan moral penting bagi skuad Laskar Antasari.

”Persiapan taktik sudah dilakukan dengan baik oleh pelatih. Kami sebagai pemain merasa lebih percaya diri setelah kemenangan kemarin. Ini pertandingan yang sangat krusial bagi kami,” ujar Ridho dikutip dari ileague.id.

Pemain yang pernah memperkuat Madura United FC itu juga menilai pertandingan melawan PSS Sleman bisa menjadi titik penentu perjalanan tim di musim ini. Dia bahkan menyebut laga ini sebagai partai hidup mati bagi Barito Putera.

Selain kesiapan tim, Ridho berharap dukungan penuh dari suporter di kandang bisa menjadi energi tambahan. Dia yakin atmosfer di stadion akan memberikan motivasi lebih bagi para pemain untuk tampil maksimal.

”Kami bermain di kandang sendiri, jadi dukungan suporter sangat penting. Semoga itu bisa menambah semangat kami untuk meraih hasil terbaik,” tambah Ridho.

Di sisi lain, Barito Putera juga harus mewaspadai kekuatan PSS Sleman yang datang dengan status pemuncak klasemen. Meneurut Ridho, Super Elang Jawa PSS Sleman memiliki materi pemain berpengalaman, termasuk sosok Riko Simanjuntak yang dikenal cepat dan berbahaya di lini serang.

Meski demikian, Ridho tetap optimistis kerja keras tim selama latihan bisa berbuah hasil manis. Dia berharap Barito Putera mampu memanfaatkan momentum positif untuk terus mendekatkan diri ke papan atas klasemen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
