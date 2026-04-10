Laga Penentuan! Barito Putera vs PSS Sleman Berebut Tiket Promosi ke Super League

JawaPos.com–Pertandingan penting akan tersaji saat PS Barito Putera menjamu PSS Sleman pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26. Duel yang berlangsung di Stadion 17 Mei, pada Sabtu (11/4), ini diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sama-sama memburu tiket promosi ke BRI Super League musim depan.

Saat ini, PSS Sleman berada di puncak klasemen Grup Timur dengan koleksi 49 poin. Sementara itu, Barito Putera menempel di posisi ketiga dengan selisih empat poin.

Kondisi ini membuat laga nanti menjadi sangat krusial bagi tuan rumah. Tambahan tiga poin akan memperkecil jarak menjadi hanya satu angka dan membuka peluang besar untuk naik ke posisi lebih baik.

Barito Putera tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi Bayu Pradana dan rekan-rekannya untuk tampil maksimal. Apalagi, dalam dua pertemuan sebelumnya musim ini, kedua tim selalu bermain imbang.

Pada pertemuan pertama di markas Barito Putera, laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara saat gantian bermain di kandang PSS Sleman, kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain tanpa gol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan kedua tim relatif berimbang.

Pelatih Barito Putera, Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues, mengaku sudah cukup memahami karakter permainan lawan. Pelatih yang akrab disapa Teco itu menilai setiap tim memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Menurut dia, kunci kemenangan bukan hanya soal mengenal lawan, tetapi bagaimana timnya bisa tampil lebih baik di lapangan. Fokus utama adalah meningkatkan performa tim sendiri agar mampu mengamankan tiga poin.

Teco juga tetap optimistis dengan peluang timnya dalam persaingan menuju promosi. Meski saat ini berada di posisi ketiga, ia menilai semua tim di papan atas masih memiliki kesempatan yang sama.