Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 23.02 WIB

Fachruddin Tegaskan Kesiapan PSS Sleman Hadapi Barito Putera di Banjarmasin

Bek PSS Sleman Fachrudin Aryanto. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com–Bek senior Fachruddin Aryanto menegaskan kesiapannya untuk tampil penuh saat PSS Sleman menghadapi PS Barito Putera pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion 17 Mei, pada Sabtu (11/4) malam.

Pemain asal Klaten itu menyebut persiapan tim berjalan sesuai rencana. Dia memastikan seluruh pemain PSS Sleman sudah mengalihkan fokus sepenuhnya untuk menghadapi laga tandang kontra Barito Putera yang diprediksi berlangsung ketat tersebut.

”Persiapan para pemain PSS Sleman berjalan sangat baik. Sejak awal pekan kami sudah fokus untuk menghadapi Barito Putera,” ujar Fachruddin dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, laga ini memiliki arti penting bagi kedua tim. Pasalnya, baik PSS Sleman maupun Barito Putera belum mampu meraih kemenangan dalam dua pertemuan sebelumnya.

Situasi tersebut membuat duel kali ini berpotensi menjadi penentu dalam menjaga peluang promosi. Fachruddin menilai kesadaran akan pentingnya pertandingan ini turut meningkatkan motivasi seluruh pemain.

Dia melihat rekan-rekannya menunjukkan komitmen tinggi selama sesi latihan, termasuk dalam membangun kekompakan dan memperkuat organisasi permainan.

”Kami semua paham pertandingan ini penting. Jadi semua pemain berkomitmen untuk kerja keras sepanjang laga nanti,” jelas Fachrudin.

Lebih lanjut, pemain berpengalaman itu optimistis timnya mampu memberikan perlawanan maksimal. Dia percaya dengan persiapan yang telah dilakukan, PSS bisa tampil lebih solid, terutama saat menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Meski begitu, Fachruddin tetap mewaspadai kekuatan Barito Putera yang dinilai memiliki kualitas merata di setiap lini. Dia juga menyoroti sosok Renan Silva yang dianggap punya peran fleksibel dan bisa menjadi ancaman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
