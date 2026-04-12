Link Live Streaming Big Match BRI Super League Persib vs Bali United Hari Ini: Prediksi dan Analisis Laga

JawaPos.com–Persib Bandung akan menghadapi Bali United dalam lanjutan pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 pada Minggu (12/4) malam. Pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini diprediksi berlangsung sengit.

Persib dan Bali United sama-sama mengincar hasil maksimal demi kepentingan masing-masing. Persib datang ke laga ini dengan status sebagai pemuncak klasemen sementara. Tim asuhan Bojan Hodak itu sudah mengoleksi 61 poin dari 26 pertandingan super league.

Namun posisi Persib belum sepenuhnya aman karena Borneo FC terus menempel ketat dengan selisih hanya satu poin. Situasi ini membuat Persib tak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan lawan Bali United pada laga lanjutan super league. Tambahan tiga poin akan sangat penting untuk menjaga jarak dari pesaing terdekat sekaligus memperbesar peluang meraih gelar musim ini.

Di sisi lain, Bali United juga tidak datang tanpa ambisi. Tim berjuluk Serdadu Tridatu saat ini berada di papan tengah dengan koleksi 36 poin.

Meski terpaut cukup jauh dari papan atas, peluang untuk naik peringkat masih terbuka lebar jika mereka mampu mencuri poin di Bandung. Kemenangan atas Persib bahkan bisa mengangkat posisi Bali United hingga dua tingkat ke atas. Hal ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Johnny Jansen untuk tampil maksimal sepanjang pertandingan.

Secara statistik, Persib memiliki keunggulan atas Bali United dalam beberapa pertemuan terakhir. Dari lima laga terakhir, Maung Bandung mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Catatan ini menunjukkan dominasi Persib yang cukup konsisten saat berhadapan dengan Bali United. Meski demikian, statistik bukan jaminan. Bali United tetap memiliki kualitas untuk memberikan kejutan, apalagi mereka diperkuat sejumlah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap.

Persib kemungkinan akan tetap mengandalkan pola 4-3-3. Nama-nama seperti Marc Klok, Thom Haye, dan Adam Alis diprediksi menjadi motor permainan di lini tengah. Sementara di lini depan, kehadiran Beckham Putra dan Ramon Tanque diharapkan mampu membongkar pertahanan lawan.