Andre Rizal Hanafi
13 April 2026, 01.13 WIB

Laga Penentu Jarak Poin! Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bali United

Pemain Persib Bandung, Andrew Jung, sementara ini menjadi top skor klub dengan koleksi 10 gol. (Dok. Persib) - Image

Pemain Persib Bandung, Andrew Jung, sementara ini menjadi top skor klub dengan koleksi 10 gol. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung memilih tetap fokus menghadapi laga penting melawan Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025/26. 

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam, dan diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.

Situasi di papan atas klasemen membuat laga ini semakin krusial. Persib Bandung saat ini masih berada di posisi teratas dengan raihan 61 poin. 

Namun, jarak mereka sangat tipis setelah Borneo FC sukses meraih kemenangan besar atas PSBS Biak. Kondisi tersebut membuat Persib Bandung tidak punya banyak pilihan selain mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Pelatih Bojan Hodak dikutip dari laman resmi klub menegaskan bahwa timnya tidak ingin terdistraksi oleh hasil tim lain. Ia meminta para pemain untuk tetap fokus pada performa sendiri, terutama saat bermain di hadapan pendukung setia di GBLA.

Menurut Hodak, konsistensi di kandang menjadi salah satu kunci keberhasilan timnya sejauh ini. Ia berharap tren positif tersebut bisa terus berlanjut, apalagi laga melawan Bali United bukan pertandingan yang mudah.

Meski demikian, Persib Bandung harus melakukan sedikit penyesuaian. Salah satu pemain mereka, Julio Cesar, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Posisi tersebut kemungkinan akan diisi oleh Patricio Matricardi yang kembali tersedia setelah menjalani hukuman serupa.

Di sisi lain, Bali United datang dengan modal yang tidak kalah meyakinkan. Tim asuhan Johnny Jansen tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan dengan produktivitas gol yang baik di laga sebelumnya.

Jansen mengakui kualitas Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen, namun ia memastikan timnya tidak akan bermain bertahan. Bali United berambisi memberi tekanan sejak awal pertandingan dan mencoba mencuri poin di Bandung.

Pertemuan kedua tim ini diprediksi akan berjalan terbuka. Persib Bandung memiliki keuntungan bermain di kandang dengan dukungan suporter, sementara Bali United membawa momentum positif yang bisa menjadi ancaman serius.

Artikel Terkait
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!  - Image
Sports

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

13 April 2026, 01.07 WIB

Malut United vs Dewa United, Ujian Mental dan Konsistensi Tuan Rumah! - Image
Sepak Bola Indonesia

Malut United vs Dewa United, Ujian Mental dan Konsistensi Tuan Rumah!

13 April 2026, 01.00 WIB

John Herdman Diuji di Piala AFF 2026, Mampukah Akhiri Kutukan Runner-up Timnas Indonesia? - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Diuji di Piala AFF 2026, Mampukah Akhiri Kutukan Runner-up Timnas Indonesia?

13 April 2026, 06.53 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

