Laga Penentu Jarak Poin! Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bali United

JawaPos.com - Persib Bandung memilih tetap fokus menghadapi laga penting melawan Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025/26.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam, dan diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal.

Situasi di papan atas klasemen membuat laga ini semakin krusial. Persib Bandung saat ini masih berada di posisi teratas dengan raihan 61 poin.

Namun, jarak mereka sangat tipis setelah Borneo FC sukses meraih kemenangan besar atas PSBS Biak. Kondisi tersebut membuat Persib Bandung tidak punya banyak pilihan selain mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Pelatih Bojan Hodak dikutip dari laman resmi klub menegaskan bahwa timnya tidak ingin terdistraksi oleh hasil tim lain. Ia meminta para pemain untuk tetap fokus pada performa sendiri, terutama saat bermain di hadapan pendukung setia di GBLA.

Menurut Hodak, konsistensi di kandang menjadi salah satu kunci keberhasilan timnya sejauh ini. Ia berharap tren positif tersebut bisa terus berlanjut, apalagi laga melawan Bali United bukan pertandingan yang mudah.

Meski demikian, Persib Bandung harus melakukan sedikit penyesuaian. Salah satu pemain mereka, Julio Cesar, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Posisi tersebut kemungkinan akan diisi oleh Patricio Matricardi yang kembali tersedia setelah menjalani hukuman serupa.

Di sisi lain, Bali United datang dengan modal yang tidak kalah meyakinkan. Tim asuhan Johnny Jansen tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan dengan produktivitas gol yang baik di laga sebelumnya.

Jansen mengakui kualitas Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen, namun ia memastikan timnya tidak akan bermain bertahan. Bali United berambisi memberi tekanan sejak awal pertandingan dan mencoba mencuri poin di Bandung.