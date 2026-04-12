Datang Tanpa Rasa Takut! Johnny Jansen Tantang Persib Bandung, Bali United Siap Curi Poin di GBLA

JawaPos.com–Bali United FC datang ke Bandung bukan sekadar menjalani laga pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu membawa satu misi besar: mencuri poin dari kandang pemuncak klasemen, Persib Bandung.

Kepercayaan diri Bali United FC sedang berada di level tertinggi setelah kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak pada laga sebelum melawan Persib. Hasil tersebut bukan sekadar tiga poin, tapi juga sinyal kuat tim tengah menemukan ritme terbaiknya di fase krusial super league musim ini.

Produktivitas gol juga menjadi senjata utama yang kini diandalkan Bali United FC dalam menatap laga berat kontra Persib ini. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka sukses mengemas 13 gol, menunjukkan lini depan yang semakin tajam dan sulit dibendung lawan di super league.

Pelatih Bali United FC Johnny Jansen menegaskan, persiapan timnya berjalan tanpa hambatan berarti jelang duel panas ini. Kemenangan besar di laga sebelumnya memberi dampak signifikan terhadap mental dan kepercayaan diri para pemainnya.

”Persiapan kami bagus sejauh ini dan tidak ada kendala. Apalagi laga terakhir kami bisa menang besar sehingga faktor itu membawa kepercayaan diri jelang melawan Persib Bandung. Mudah-mudahan kami bisa memberikan hasil terbaik di laga ini,” ujar pelatih asal Belanda itu.

Meski harus menghadapi tim sekuat Persib Bandung yang kini memimpin klasemen sementara, Bali United FC tidak datang dengan rasa gentar sedikit pun. Justru, tekanan besar yang ada di kubu tuan rumah ingin dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Serdadu Tridatu.

”Persib saat ini berada di peringkat pertama dan menjadi favorit juara musim ini. Tapi untuk laga ini mudah-mudahan kami yang dapat tiga poin sehingga jadi pressure juga buat mereka,” imbuh Johnny Jansen.

Secara psikologis, kondisi ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Bali United FC yang tampil tanpa beban. Sementara itu, Persib Bandung justru dituntut menjaga konsistensi demi mempertahankan posisi puncak klasemen dari kejaran rival-rivalnya.