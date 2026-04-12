Antara
12 April 2026, 23.00 WIB

Marc Klok Harapkan Tuah GBLA Berlanjut saat Persib Jamu Bali United

Ilustrasi Bali United kontra Persib Bandung. (Nyoman Hendra Wibowo/Antara)

JawaPos.com–Gelandang Persib Bandung Marc Klok berharap tuah Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, berlanjut saat timnya menjamu Bali United. Laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 itu digelar Minggu (12/4) mulai pukul 19.00 WIB.

Marc Klok menyampaikan harapan tersebut berbasis status Persib sebagai tim paling superior di kendang sepanjang laga super league. Satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan 13 laga kandang musim ini, dengan torehan 25 gol dan hanya kebobolan satu gol.

”Tapi seperti yang dikatakan pelatih, (bermain) di kandang selalu berbeda bagi tim mana pun. Semoga Persib bisa mendominasi, mengantisipasi kekuatan Bali United dan bermain dengan kepercayaan diri serta kekuatan kami sendiri,” kata Marc Klok dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Minggu (12/4).

Selain rekor sempurna di kandang, Maung Bandung juga dibekali catatan positif karena tak pernah kalah menghadapi Serdadu Tridatu dalam delapan pertemuan terakhir, yang lima di antaranya berbuah kemenangan. Di pertemuan terakhir yang dimainkan di Bali, Persib membawa pulang tiga poin berkat kemenangan 1-0 yang dicetak Andrew Jung.

”Jadi kami ingin menang, kami bermain untuk menang. Delapan pertandingan tersisa, nanti adalah satu lagi laga final dari delapan pertandingan yang ada,” ujar pemain berusia 32 tahun itu.

Klok juga meminta timnya tak memandang remeh Bali. Hal ini dikatakan oleh Klok karena Bali tiba di laga ini setelah mereka menang besar di laga terakhir, dengan tim asuhan Johnny Jansen itu membantai PSBS Biak 6-1.

”Di pertandingan terakhir mereka, lini depan sangat efektif dengan peluang yang mereka miliki, banyak kreasi serangan. Jadi kami harus waspada akan hal itu,” kata Klok.

Sementara itu, pelatih Bojan Hodak mengatakan kemenangan di laga kontra Bali sangat penting untuk timnya, demi menjaga jarak dari kejaran Borneo FC dan Persija Jakarta di puncak klasemen.

Kini, Persib memuncaki klasemen dengan 61 poin, unggul satu poin dari Borneo di posisi kedua, dan enam poin dari Persija di posisi ketiga. Adapun, kedua pesaing Persib ini mendapatkan kemenangan pada laga pekan ini, dengan Borneo mengalahkan PSBS Biak 5-1 dan Persija menang meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya.

