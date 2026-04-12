Prediksi Malut United vs Dewa United, Ujian Konsistensi di Ternate

Pemain Malut United saat menggelar latihan sebelum menghadapi Dewa United. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Malut United FC bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Dewa United Banten FC pada lanjutan pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (12/4) malam.
Tim membawa satu tekad kuat kembali ke jalur kemenangan setelah dua hasil imbang melawan PSM Makassar dan Arema FC, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi tim asuhan Hendri Susilo.
Kini, di hadapan pendukung sendiri, mereka ingin menjawab tantangan dengan performa yang lebih meyakinkan.
Baca Juga:Harapan Tinggi Gustavo Franca! Jelang Ladeni Dewa United, Kapten Malut Jamin Rekannya Fokus Penuh
Pemain asing sekaligus kapten tim, Gustavo Franca, tidak menutup mata terhadap kualitas lawan. Dia menegaskan bahwa Dewa United adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh, siapapun pemain yang diturunkan.
"Dewa United adalah tim kuat, tak peduli siapa pun yang bermain. Malut United sebagai tim harus bersatu untuk melawan Dewa United," kata pemain asal Brasil itu.
Pernyataan tersebut menjadi cerminan Malut United yang mengedepankan kekuatan kolektif. Dalam situasi persaingan yang semakin ketat, kebersamaan tim menjadi faktor kunci untuk meraih hasil maksimal.
Baca Juga:Bintang Malut United Jadi Korban Rasisme Lagi Kontra Arema FC, Yakob Sayuri Harapkan Hal Ini
Dia memastikan bahwa seluruh pemain siap memberikan fokus penuh, terlepas dari hasil yang pernah diraih sebelumnya.
"Dalam kehidupan dan sepak bola, hasil tidak selalu sesuai dengan rencana. Tetapi, saya menjamin semua pemain selalu menatap pertandingan dengan fokus penuh," tutur Gustavo.
Sementara itu, pelatih Hendri Susilo pun menaruh perhatian besar pada kondisi fisik dan kesiapan pemainnya. Setelah jeda kompetisi, dia berharap seluruh pemain bisa kembali ke performa terbaik saat laga berlangsung.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik