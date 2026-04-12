Prediksi Malut United vs Dewa United, Ujian Konsistensi di Ternate

JawaPos.com - Malut United FC bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Dewa United Banten FC pada lanjutan pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (12/4) malam.

Tim membawa satu tekad kuat kembali ke jalur kemenangan setelah dua hasil imbang melawan PSM Makassar dan Arema FC, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi tim asuhan Hendri Susilo.

Kini, di hadapan pendukung sendiri, mereka ingin menjawab tantangan dengan performa yang lebih meyakinkan.

Pemain asing sekaligus kapten tim, Gustavo Franca, tidak menutup mata terhadap kualitas lawan. Dia menegaskan bahwa Dewa United adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh, siapapun pemain yang diturunkan.

"Dewa United adalah tim kuat, tak peduli siapa pun yang bermain. Malut United sebagai tim harus bersatu untuk melawan Dewa United," kata pemain asal Brasil itu.

Pernyataan tersebut menjadi cerminan Malut United yang mengedepankan kekuatan kolektif. Dalam situasi persaingan yang semakin ketat, kebersamaan tim menjadi faktor kunci untuk meraih hasil maksimal.

Dia memastikan bahwa seluruh pemain siap memberikan fokus penuh, terlepas dari hasil yang pernah diraih sebelumnya.

"Dalam kehidupan dan sepak bola, hasil tidak selalu sesuai dengan rencana. Tetapi, saya menjamin semua pemain selalu menatap pertandingan dengan fokus penuh," tutur Gustavo.