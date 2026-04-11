Harapan Tinggi Gustavo Franca! Jelang Ladeni Dewa United, Kapten Malut Jamin Rekannya Fokus Penuh

JawaPos.com - Kapten Malut United Gustavo Franca meminta timnya harus bersatu dalam laga Malut United melawan Dewa United pada pekan ke-27 Super League 2025-2026 untuk meraih poin penuh.

"Dewa United adalah tim kuat, tak peduli siapa pun yang bermain. Malut United sebagai tim harus bersatu untuk melawan Dewa United," demikian pernyataan pemain sekaligus kapten tim Malut United, Gustavo Franca, dalam sesi konferensi pers menjelang laga kandang kontra Dewa United, Sabtu.

Laskar Kie Raha yang berstatus tuan rumah akan menjamu Banten Warriors di Stadion Gelora Kie Raha Ternate pada Minggu (12/4) pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

Malut United menatap pertandingan kontra Dewa United dengan motivasi tinggi. Skuad asuhan Hendri Susilo itu ingin kembali ke jalur kemenangan setelah meraih dua hasil imbang pada laga melawan PSM Makassar (3-3) dan Arema FC (1-1).

Guna mencapai target tersebut, coach Hendri berharap semua pemain berada dalam kondisi maksimal saat melawan Dewa United.

"Sebelumnya, kondisi pemain ada di angka 75-80 persen. Semoga, pemain dapat kembali mencapai peak performance setelah libur panjang ketika tampil di pertandingan besok," kata Hendri dalam sesi jumpa pers.

Dalam pernyataannya, Hendri juga menekankan arti penting mentalitas dan keteguhan hati para pemain.

"Pemain terlihat antusias dan bersemangat untuk melawan Dewa United. Pelatih dan pemain sudah sepakat untuk bangkit bersama dan memenangi pertandingan," ujar Hendri.

Pernyataan sang nakhoda tim pun disepakati oleh Gustavo selalu perwakilan pemain. Bek asal Brasil ini memastikan bahwa semua pemain memiliki fokus penuh untuk melawan Dewa United.