Farid S. Maulana
09 April 2026, 00.29 WIB

Bintang Malut United Jadi Korban Rasisme Lagi Kontra Arema FC, Yakob Sayuri Harapkan Hal Ini

Pemain Timnas Indonesia Yakob Sayuri pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pemain Timnas Indonesia Yakob Sayuri pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Yakob Sayuri kembali menjadi korban rasisme. Kali ini tidak melalui media sosial, melainkan langsung didengarnya di lapangan. Itu terjadi saat timnya Malut United dijamu oleh Arema FC pada Jumat (3/4) lalu. 

Pertandingan sempat terhenti karena Yakob memprotes tindakan rasisme terhadap dirinya. Saat ditemui Jawa Pos, pemain berusia 28 tahun itu mengaku sudah lelah dengan perilaku rasisme yang belum bisa hilang dari sepak bola Indonesia. 

''Masalahnya bukan hanya kepada saya dan saudara saya saja ini, sudah sering terjadi terutama kepada kami orang-orang timur,'' keluhnya kepada Jawa Pos.

Baginya, perilaku rasisme sama sekali tidak mencerminkan sikap fair play dalam sepak bola. ''Saya berharap ke depannya tidak ada rasis-rasis lagi,'' lanjutnya. 

Perilaku rasisme sangat memilukan hatinya. Yakob merasa sebagai masyarakat timur, harga dirinya diinjak-injak. ''Sedangkan hitam kulit saya, tetap jalani kalau dipanggil untuk Indonesia. Bahkan saya baru kembali dari pemanggilan timnas Indonesia, baru saja wakili negara ini. Tapi justru masih dapat rasis,'' kecamnya.

Yakob menuturkan perilaku rasis masih marak di sepak bola Indonesia karena ada pembiaran. 

Artikel Terkait
Jelang Persita vs Arema FC, Pendekar Cisadane Jadi Lawan Favorit Dalberto - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Persita vs Arema FC, Pendekar Cisadane Jadi Lawan Favorit Dalberto

10 April 2026, 17.04 WIB

Persita Tangerang vs Arema FC: Duel Panas Gelandang Kreatif, Eber Bessa dan Gustavo Franca Bakal Adu Cerdik - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita Tangerang vs Arema FC: Duel Panas Gelandang Kreatif, Eber Bessa dan Gustavo Franca Bakal Adu Cerdik

10 April 2026, 02.00 WIB

Persita Bidik Kemenangan atas Arema FC di Kandang, Momentum Bangkit Pendekar Cisadane - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita Bidik Kemenangan atas Arema FC di Kandang, Momentum Bangkit Pendekar Cisadane

09 April 2026, 23.16 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

