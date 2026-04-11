Bruno Moreira Absen! Ini 5 Pemain Kunci Persebaya Surabaya Siap Tempur Kalahkan Persija Jakarta di GBK

JawaPos.com–Duel panas antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya kembali tersaji dengan tensi tinggi di pekan ke-27 Super League 2025/2026. Absennya Bruno Moreira justru memunculkan kejutan baru dari kekuatan tersembunyi Green Force yang siap mencuri kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pertandingan sarat gengsi ini dijadwalkan berlangsung Sabtu (11/4) malam. Atmosfer panas dipastikan tetap terasa meski kedua tim tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya.

Green Force datang ke ibu kota dengan kondisi pincang. Sejumlah pemain penting harus menepi akibat cedera yang belum pulih sepenuhnya.

Nama-nama seperti Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes dipastikan absen dalam laga penting ini. Kehilangan tersebut tentu menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya yang tengah bersaing di papan atas.

Di sisi lain, Persija Jakarta juga tidak luput dari masalah. Dua pemain belakang mereka, Jordi Amat dan Thales Lira, harus absen karena hukuman kartu.

Situasi ini membuat kedua tim berada dalam posisi yang relatif seimbang. Laga pun diprediksi berjalan terbuka dengan peluang yang sama besar.

Meski kehilangan sejumlah pilar, Persebaya Surabaya tetap memiliki deretan pemain kunci yang siap tampil maksimal. Mereka menjadi tumpuan utama untuk mencuri poin di kandang lawan.

Nama pertama adalah Francisco Rivera yang tampil konsisten sepanjang musim ini. Gelandang asal Meksiko itu mencatat rating impresif 7.31 dan menjadi motor serangan tim.