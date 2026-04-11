Jelang Lawan Persija, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Tak Jagokan Lawan Jadi Juara Super League

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan 27 Super League, Sabtu (11/4). Menghadapi tim yang sedang dalam perburuan gelar juara, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares justru tak menjagokan sang lawan menjadi kampiun musim ini.
Pelatih asal Portugal menjagokan rival Persija, yakni Persib Bandung menjadi juara Super League 2025/2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun.
"Kita bisa menganalisis jadwal, tapi saya pikir ketiga tim akan kehilangan poin (di delapan laga tersisa). Jadi, siapa yang bisa kehilangan lebih banyak poin adalah Persib. Jadi, saya percaya jika tidak ada hal besar terjadi, Persib akan menjadi juara," kata Bernardo saat jumpa pers sebelum laga dikutip dari Antara.
Persib saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 61 poin, unggul empat poin atas Borneo FC di posisi kedua, dan sembilan poin atas Persija di urutan ketiga.
Meski demikian, mantan pelatih PSM Makassar juga tak serta merta mengesampingkan peluang Borneo FC dan Persija untuk merebut piala Super League.
"Tapi Anda tahu, jika kita menganalisis pertandingan terakhir Persija melawan Bhayangkara, mereka sempat unggul, lalu dalam momen cepat dengan tembakan dari luar kotak penalti dan tendangan bebas, pertandingan berubah, hasil berubah," kata pelatih berusia 45 tahun itu.
Baca Juga:Persebaya dan Persija Pincang, Francisco Rivera Anggap Laga Ini Sebagai Pembuktian Pemain Pelapis
Pada pekan ke-27 Super League, Persija akan menghadapi lawan kuat Persebaya. Adapun Persib bakal menjamu lawan tak kalah tangguh, Bali United. Sementara Borneo FC bersiap menjamu lawan mudah, yakni tim juru kunci, PSBS Biak di Samarinda.
Jadwal Tim 3 Besar Klasemen Super League Pekan 27
Sabtu, 11 April 2026
15.30 WIB: Borneo FC vs PSBS Biak
19.00 WIB: Persija vs Persebaya
Minggu, 12 April 2026
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging