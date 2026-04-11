Muhammad Imaduddin Suria Saputra
11 April 2026, 20.09 WIB

Jelang Lawan Persija, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Tak Jagokan Lawan Jadi Juara Super League

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan 27 Super League, Sabtu (11/4). Menghadapi tim yang sedang dalam perburuan gelar juara, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares justru tak menjagokan sang lawan menjadi kampiun musim ini.

Pelatih asal Portugal menjagokan rival Persija, yakni Persib Bandung menjadi juara Super League 2025/2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun.

"Kita bisa menganalisis jadwal, tapi saya pikir ketiga tim akan kehilangan poin (di delapan laga tersisa). Jadi, siapa yang bisa kehilangan lebih banyak poin adalah Persib. Jadi, saya percaya jika tidak ada hal besar terjadi, Persib akan menjadi juara," kata Bernardo saat jumpa pers sebelum laga dikutip dari Antara.

Persib saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 61 poin, unggul empat poin atas Borneo FC di posisi kedua, dan sembilan poin atas Persija di urutan ketiga.

Meski demikian, mantan pelatih PSM Makassar juga tak serta merta mengesampingkan peluang Borneo FC dan Persija untuk merebut piala Super League.

"Tapi Anda tahu, jika kita menganalisis pertandingan terakhir Persija melawan Bhayangkara, mereka sempat unggul, lalu dalam momen cepat dengan tembakan dari luar kotak penalti dan tendangan bebas, pertandingan berubah, hasil berubah," kata pelatih berusia 45 tahun itu.

Pada pekan ke-27 Super League, Persija akan menghadapi lawan kuat Persebaya. Adapun Persib bakal menjamu lawan tak kalah tangguh, Bali United. Sementara Borneo FC bersiap menjamu lawan mudah, yakni tim juru kunci, PSBS Biak di Samarinda. 

Jadwal Tim 3 Besar Klasemen Super League Pekan 27

Sabtu, 11 April 2026

15.30 WIB: Borneo FC vs PSBS Biak

Minggu, 12 April 2026

