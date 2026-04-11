Resmi! Bruno Moreira Absen Lawan Persija Jakarta, Francisco Rivera Pimpin Perjuangan Persebaya Surabaya

Selebrasi Francisco Rivera usai mencetak gol kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Persebaya)
JawaPos.com — Absennya Bruno Moreira resmi menjadi sorotan utama jelang laga panas Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya. Peran vital kini bertumpu pada Francisco Rivera yang diprediksi bakal menjadi motor permainan Green Force.
Duel klasik dua tim besar ini tetap dipastikan berlangsung sengit meski kedua kubu pincang. Rivalitas panjang yang melekat membuat tensi pertandingan diyakini tetap membara sejak menit awal.
Persebaya Surabaya dijadwalkan bertandang ke markas Persija Jakarta dalam pekan ke-27 Super League musim 2025/2026. Laga bergengsi itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4/2026) malam ini.
Atmosfer pertandingan dipastikan panas mengingat gengsi yang dipertaruhkan sangat tinggi. Baik Persija Jakarta maupun Persebaya Surabaya sama-sama mengincar poin penuh demi menjaga posisi di papan atas.
Namun, kondisi skuad kedua tim jauh dari kata ideal menjelang pertandingan penting ini. Sejumlah pemain kunci dipastikan absen karena akumulasi kartu hingga cedera yang belum pulih.
Dari kubu tuan rumah, Jordi Amat harus menepi usai menerima kartu merah pada laga sebelumnya. Sementara Thales Lira juga dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning.
Kehilangan dua bek sekaligus jelas menjadi tantangan tersendiri bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Meski begitu, kedalaman skuad yang dimiliki diyakini mampu menutup kekosongan tersebut.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga datang ke Jakarta dengan kondisi tidak jauh berbeda. Beberapa pemain andalan masih belum bisa diturunkan karena proses pemulihan cedera yang belum tuntas.
Selain Bruno Moreira, nama Ernando Ari dan Gustavo Fernandes juga dipastikan absen. Kondisi ini membuat pelatih harus memutar otak untuk menyusun komposisi terbaik.
