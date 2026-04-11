Moch. Rizky Pratama Putra
11 April 2026, 22.08 WIB

Prediksi Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Perjudian Duel Tim Pincang di Gelora Bung Karno

Duel panas Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno diprediksi berlangsung sengit. (Persija) - Image

Duel panas Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno diprediksi berlangsung sengit. (Persija)

 

JawaPos.com–Laga panas akan tersaji ketika Persija Jakarta bertemu Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4). Laga Persija vs Persebaya dimainkan mulai pukul 19.00 WIB dan dipastikan menyedot perhatian publik sepak bola nasional.

Sorotan utama tertuju pada kondisi kedua tim yang sama-sama tidak ideal jelang laga krusial super league. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya dipaksa tampil pincang akibat absennya sejumlah pemain kunci di berbagai lini.

Laga melawan Persebaya Surabaya menjadi sangat penting bagi Persija Jakarta. Bermain di kandang sendiri, mereka dituntut bangkit demi menjaga asa dalam perebutan gelar musim ini.

Persija Jakarta kini berada dalam tekanan besar dalam perburuan gelar juara. Macan Kemayoran gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir dan tertinggal sembilan poin dari puncak klasemen yang dikuasai Persib Bandung.

Namun, persoalan datang dari lini belakang Persija Jakarta yang kehilangan dua pilar utama. Jordi Amat harus absen akibat kartu merah, sementara Thales Lira menepi karena akumulasi kartu kuning.

Kondisi ini memaksa pelatih Mauricio Souza untuk memutar otak mencari komposisi terbaik. Perubahan formasi dari 3-4-3 ke 4-3-3 berpotensi dilakukan demi menutup celah di lini pertahanan.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga tidak datang dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain penting seperti Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes masih dalam proses pemulihan cedera.

Absennya nama-nama tersebut jelas menjadi kerugian besar bagi Green Force. Terlebih, Bruno Moreira selama ini dikenal sebagai motor serangan sekaligus kapten tim.

Meski demikian, Persebaya Surabaya tetap membawa modal positif ke ibu kota. Kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang pada pekan sebelumnya menjadi suntikan kepercayaan diri yang penting.

