Prediksi Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Perjudian Duel Tim Pincang di Gelora Bung Karno

Duel panas Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno diprediksi berlangsung sengit. (Persija)
JawaPos.com–Laga panas akan tersaji ketika Persija Jakarta bertemu Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4). Laga Persija vs Persebaya dimainkan mulai pukul 19.00 WIB dan dipastikan menyedot perhatian publik sepak bola nasional.
Sorotan utama tertuju pada kondisi kedua tim yang sama-sama tidak ideal jelang laga krusial super league. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya dipaksa tampil pincang akibat absennya sejumlah pemain kunci di berbagai lini.
Laga melawan Persebaya Surabaya menjadi sangat penting bagi Persija Jakarta. Bermain di kandang sendiri, mereka dituntut bangkit demi menjaga asa dalam perebutan gelar musim ini.
Baca Juga: Bisa Unggul 12 Poin dari Manchester City! Mikel Arteta Bertekad Bawa Arsenal Menang Lawan Bournemouth
Persija Jakarta kini berada dalam tekanan besar dalam perburuan gelar juara. Macan Kemayoran gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir dan tertinggal sembilan poin dari puncak klasemen yang dikuasai Persib Bandung.
Namun, persoalan datang dari lini belakang Persija Jakarta yang kehilangan dua pilar utama. Jordi Amat harus absen akibat kartu merah, sementara Thales Lira menepi karena akumulasi kartu kuning.
Kondisi ini memaksa pelatih Mauricio Souza untuk memutar otak mencari komposisi terbaik. Perubahan formasi dari 3-4-3 ke 4-3-3 berpotensi dilakukan demi menutup celah di lini pertahanan.
Baca Juga: 3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta
Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga tidak datang dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain penting seperti Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes masih dalam proses pemulihan cedera.
Absennya nama-nama tersebut jelas menjadi kerugian besar bagi Green Force. Terlebih, Bruno Moreira selama ini dikenal sebagai motor serangan sekaligus kapten tim.
Meski demikian, Persebaya Surabaya tetap membawa modal positif ke ibu kota. Kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang pada pekan sebelumnya menjadi suntikan kepercayaan diri yang penting.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging