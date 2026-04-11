Psywar Paulo Ricardo! Persija Jakarta Pede Tumbangkan Persebaya Surabaya Meski Pincang di Hadapan Jakmania

Bek Persija Jakarta, Paulo Ricardo, optimistis timnya mampu mengalahkan Persebaya Surabaya meski kehilangan sejumlah pemain kunci. (Persija)
JawaPos.com — Optimisme tinggi digaungkan bek Persija Jakarta, Paulo Ricardo, jelang duel panas kontra Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4/2026) malam. Meski dalam kondisi pincang akibat absennya sejumlah pemain kunci, Macan Kemayoran tetap percaya diri bisa mengamankan kemenangan di hadapan ribuan Jakmania.
Persija Jakarta memang tidak datang dengan kekuatan penuh dalam laga krusial ini.
Sejumlah nama penting dipastikan absen, mulai dari Hanif Sjahbandi dan Mauro Ziljstra yang mengalami cedera, hingga Thales Lira yang terkena akumulasi kartu kuning.
Situasi semakin rumit setelah Jordi Amat harus menjalani sanksi kartu merah. Sementara Shayne Pattynama juga dipastikan menepi karena sakit infeksi pencernaan yang mengganggu kondisinya.
Meski begitu, Paulo Ricardo memastikan kondisi tim tetap solid dan penuh semangat. Ia menyebut suasana latihan sepanjang pekan terakhir berjalan sangat positif dan menunjukkan kesiapan tim menghadapi laga besar ini.
“Kami menjalani minggu yang baik. Kami memiliki sesi latihan yang baik, dan kami siap untuk itu, bahkan dengan beberapa pemain yang absen. Tapi itulah mengapa kami memiliki skuad yang dalam, kami memiliki pemain-pemain hebat. Kami siap untuk segalanya,” ujar Paulo, Jumat (10/4/2026).
Baca Juga:73 Negara dan Observer PBB Dukung Inisiasi Indonesia Soal Perlindungan Pasukan UNIFIL di Lebanon
Kepercayaan diri tersebut bukan tanpa alasan. Persija Jakarta masih memiliki kedalaman skuad yang dinilai mampu menutup kekosongan akibat absennya sejumlah pemain utama.
Para pemain pelapis dinilai memiliki kualitas yang tak kalah dan siap membuktikan diri saat dipercaya turun ke lapangan.
Kondisi ini menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi Macan Kemayoran dalam menjaga asa meraih hasil maksimal.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging