Psywar Paulo Ricardo! Persija Jakarta Pede Tumbangkan Persebaya Surabaya Meski Pincang di Hadapan Jakmania

JawaPos.com — Optimisme tinggi digaungkan bek Persija Jakarta, Paulo Ricardo, jelang duel panas kontra Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4/2026) malam. Meski dalam kondisi pincang akibat absennya sejumlah pemain kunci, Macan Kemayoran tetap percaya diri bisa mengamankan kemenangan di hadapan ribuan Jakmania.

Persija Jakarta memang tidak datang dengan kekuatan penuh dalam laga krusial ini.

Sejumlah nama penting dipastikan absen, mulai dari Hanif Sjahbandi dan Mauro Ziljstra yang mengalami cedera, hingga Thales Lira yang terkena akumulasi kartu kuning.

Situasi semakin rumit setelah Jordi Amat harus menjalani sanksi kartu merah. Sementara Shayne Pattynama juga dipastikan menepi karena sakit infeksi pencernaan yang mengganggu kondisinya.

Meski begitu, Paulo Ricardo memastikan kondisi tim tetap solid dan penuh semangat. Ia menyebut suasana latihan sepanjang pekan terakhir berjalan sangat positif dan menunjukkan kesiapan tim menghadapi laga besar ini.

“Kami menjalani minggu yang baik. Kami memiliki sesi latihan yang baik, dan kami siap untuk itu, bahkan dengan beberapa pemain yang absen. Tapi itulah mengapa kami memiliki skuad yang dalam, kami memiliki pemain-pemain hebat. Kami siap untuk segalanya,” ujar Paulo, Jumat (10/4/2026).

Kepercayaan diri tersebut bukan tanpa alasan. Persija Jakarta masih memiliki kedalaman skuad yang dinilai mampu menutup kekosongan akibat absennya sejumlah pemain utama.

Para pemain pelapis dinilai memiliki kualitas yang tak kalah dan siap membuktikan diri saat dipercaya turun ke lapangan.