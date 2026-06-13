Eks Watford FC Tom Aldred Tertarik Main di Indonesia, Rebutan Persija Jakarta dan Persib Bandung

JawaPos.com - Bek berpaspor Skotlandia, Tom Aldred, secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya berkarier di Indonesia. Pemain berusia 35 tahun itu dikaitkan dengan dua klub Super League, Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Tom Aldred merupakan pemain yang kaya akan pengalaman. Bek berusia 35 tahun itu sudah mencicipi kompetisi di empat negara berbeda selama kariernya mulai dari Inggris, Skotlandia, Australia, dan India.

Tom Aldred lama menghabiskan karier di Inggris dengan pernah membela Watford dan Blackpool. Kemudian di tanah Skotlandia, ia pernah membela Motherwell FC sebelum akhirnya mencoba tantangan ke tanah Australia dengan bergabung ke Brisbane Roar.

Dari sana, Tom Aldred hijrah ke Mohun Bagan Super Giant yang merupakan klub India. Klub tersebut menjadi klub terakhirnya, karena saat ini ia berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis pada 1 Juni 2026.

Kini, Tom Aldred siap untuk memulai petualangan barunya. Pemain berpaspor Skotlandia itu mengungkapkan kepada jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, bahwa dirinya mengincar negara kelima dalam kariernya.

“Saya sudah bermain di empat negara berbeda sepanjang karier saya. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain di lima negara,” kata Tom Aldred, dipetik dari akun instagram Lorenzo Lepore, Sabtu (13/6/2026).

Tom Aldred bahkan blak-blakan bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan dalam kariernya. Lebih dari itu, eks pemain Watford FC ini menyebut sudah mendapat tawaran dari beberapa klub.

“Indonesia selalu menarik perhatian saya... ada beberapa klub yang tertarik, jadi mari kita lihat bagaimana perkembangannya nanti,” ungkapnya.