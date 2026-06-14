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Andika Rachmansyah
Minggu, 14 Juni 2026 | 16.34 WIB

Capai Kesepakatan! Paulo Ricardo Perpanjang Kontrak Bersama Persija Jakarta

Bek Persija Paulo Ricardo. (Istimewa) - Image

Bek Persija Paulo Ricardo. (Istimewa)

JawaPos.com - Paulo Ricardo sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta. Hal tersebut diungkap jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, setelah mendapat informasi langsung dari agen sang pemain.

Nama Paulo Ricardo tidak masuk dalam daftar tujuh pemain asing yang dilepas oleh Persija Jakarta. Padahal, kontraknya bersama tim berjuluk Macan Kemayoran itu sudah habis seiring berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026.

Santer kabar bahwa bek asal Brasil itu akan diperpanjang kontraknya. Namun pembicaraan soal negosiasi kontrak baru terbilang cukup senyap, karena sampai saat ini Persija Jakarta sendiri belum mengumumkan perpanjangan kontrak tersebut.

Perpanjang Kontrak 1 Tahun

Kini, teka-teki soal masa depan Paulo Ricardo mulai terjawab. Lepore mendapat kabar langsung dari sang agen, Goran Sabolic, bahwa kliennya telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim.

“Ya, kami telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Paulo selama 12 bulan,” ujar Sabolic kepada Lepore, dipetik dari akun instagram pribadi Lorenzo Lepore @lorenzoleporee, Minggu (14/6/2026).

Paulo Ricardo, kata sang agen, sangat senang berada di Persija Jakarta. Proses negosiasi perpanjangan kontraknya pun disebut berjalan mulus.

“Dia sangat bahagia di Persija Jakarta dan semuanya berjalan dengan sangat baik,” terang Sabolic.

Tampil Solid Bersama Persija Jakarta

Paulo Ricardo sendiri didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim Super League 2025/2026 atau tepatnya Januari 2026. Bek berusia 31 tahun itu langsung menjadi andalan lini pertahanan Macan Kemayoran.

Bersama Persija Jakarta, Paulo Ricardo tercatat tampil dalam 11 pertandingan dengan kontribusi satu gol. Penampilannya bersama Rizky Ridho sangat solid di lini pertahanan skuad Macan Kemayoran.

Editor: Banu Adikara
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