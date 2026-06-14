Persija Jakarta Pastikan Ikut Piala Presiden 2026, Jadi Ujian Awal Shin Tae-yong

JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, angkat bicara soal keikutsertaan timnya di Piala Presiden 2026. Prapanca menegaskan Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - berkomitmen untuk mengikuti turnamen pramusim tersebut.

Sebagaimana diketahui, Piala Presiden merupakan turnamen pramusim yang cukup rutin digelar sejak 2015. Di luar periode Covid-19, turnamen tersebut sejauh ini tidak diselenggarakan pada 2016 dan 2023.

Kabarnya, Piala Presiden 2026 akan kembali hadir jelang kompetisi Super League 2026/2027. Turnamen pramusim itu kabarnya akan digelar pada 28 Juli hingga 7 Agustus 2026.

Prapanca pun memastikan Persija Jakarta akan ambil bagian dalam turnamen pramusim tersebut. Hanya saja, pihaknya masih menunggu jadwal pasti terkait gelaran Piala Presiden 2026.

“Kami masih menunggu terkait jadwal liga. Tentunya, setiap tahun kita selalu ada Piala Presiden. Tapi, yang saya tahu jadwalnya musim ini berubah," kata Prapanca, dipetik Minggu (14/6/2026).

"Tentunya, sudah kasih komitmen untuk ikut berkontribusi di Piala Presiden walaupun jadwal pastinya belum keluar, yang pasti ada," tambahnya.

Format Piala Presiden juga selalu berbeda. Awalnya, turnamen tersebut mempertandingkan klub-klub kasta tertinggi. Kemudian, panitia penyelenggara menambah jumlah peserta mulai edisi 2017 dengan menyertakan beberapa klub Liga 2.

Format Piala Presiden kembali mengalami perubahan pada edisi 2024 dengan hanya diikuti 8 tim peserta saja. Lalu, jumlah peserta kembali dikurangi menjadi 6 tim pada 2025. Piala Presiden 2025 lalu pun menghadirkan dua tim dari luar negeri, yakni Oxford United dan Port FC, yang dilengkapi Indonesia All Star.