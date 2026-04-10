Ahmad Amiruddin Puji Mental Pemain usai PSM Comeback di Kandang PSIM Yogyakarta

JawaPos.com - PSM Makassar meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) sore, tim tamu sukses membalikkan keadaan dan menang 2-1 lewat drama di menit akhir pertandingan.

Tuan rumah PSIM sebenarnya tampil cukup solid sejak awal laga. Meski tidak banyak peluang tercipta di babak pertama, mereka mampu menjaga ritme permainan dan menahan agresivitas PSM. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSIM akhirnya memecah kebuntuan. Pada menit ke-54, Deri Corfe sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang di depan gawang. Gol tersebut membuat publik tuan rumah bersorak dan memberi tekanan tambahan bagi PSM.

Tertinggal satu gol, PSM Makassar mulai meningkatkan intensitas serangan. Tim berjuluk Juku Eja itu tampil lebih berani dan mulai menguasai jalannya pertandingan.

Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-79 melalui Luca Cumic. Gol tersebut menjadi titik balik kebangkitan PSM di laga ini.

Setelah skor kembali imbang, PSM semakin percaya diri. Mereka terus menekan lini pertahanan PSIM yang mulai kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir.

Hingga akhirnya, gol penentu kemenangan datang di masa injury time lewat sepakan Dusan Lagator yang tak mampu dibendung kiper tuan rumah.

Asisten pelatih PSM, Ahmad Amiruddin, dikutip dari ileague.id, Jumat (10/4), mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya. Ia menilai semangat juang para pemain menjadi kunci utama dalam membalikkan keadaan.