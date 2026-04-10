Sudah Adaptasi di Bogor, PSMS Medan Siap Curi Poin dari Garudayaksa FC

PSMS Medan siap menghadapi Garudayaksa FC di Bogor dengan persiapan matang. Tim ingin curi poin penting demi menjaga peluang di Championship. (Dok ILeague)
JawaPos.com - PSMS Medan bersiap menghadapi laga lanjutan Championship 2025/2026 dengan menantang tuan rumah Garudayaksa FC.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (11/4), dan diprediksi berjalan ketat mengingat posisi kedua tim di klasemen.
Pelatih kepala PSMS, Eko Purdjianto, mengakui bahwa Garudayaksa FC bukan lawan yang mudah. Tim tuan rumah saat ini menempati posisi kedua dan menunjukkan konsistensi permainan sepanjang musim. Meski demikian, ia memastikan anak asuhnya datang dengan persiapan yang cukup matang.
Menurut Eko, PSMS memilih tetap berada di Bogor setelah menjalani laga sebelumnya melawan Persikad.
Keputusan tersebut diambil agar tim memiliki waktu adaptasi sekaligus memaksimalkan persiapan jelang pertandingan penting ini.
“Garudayaksa FC adalah tim besar dan saat ini berada di posisi kedua. Tapi kami juga sudah melakukan persiapan dengan baik karena tetap di Bogor setelah laga sebelumnya. Kami punya waktu sekitar empat hari untuk mematangkan tim,” ujar Eko dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dikutip dari ileague.id.
Ia juga menambahkan bahwa bermain di kandang lawan tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, kondisi tim dinilai cukup siap untuk memberikan perlawanan terbaik.
“Kami tahu mereka akan tampil di kandang sendiri, tapi pemain kami juga sudah siap. Target kami tetap memberikan performa maksimal,” lanjutnya.
Sementara itu, perwakilan pemain PSMS, Nazar Nurzaidin, menegaskan bahwa seluruh pemain berada dalam kondisi yang baik. Ia menyebut persiapan tim berjalan lancar dan fokus utama adalah meraih hasil positif.
