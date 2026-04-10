PSM Makassar Menang Comeback dari PSIM Yogyakarta! 3 Fakta Ini Ungkap Kemenangan Perdana Ahmad Amiruddin

Kemenangan PSM Makassar atas PSIM Yogyakarta. (Dok. PSM Makassar)
JawaPos.com - PSM Makassar berhasil menang comeback dari PSIM Yogyakarta di Super League pekan ke-27. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Sultan Agung, Jumat (10/4).
PSIM Yogyakarta berhasil unggul terlebih dahulu di babak kedua. Deri Corfe mampu mencetak gol pada menit ke-54.
PSM tidak tinggal diam, mereka sukses menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Luka Cumic pada menit ke-79.
Menjelang pertandingan berakhir, Dusan Lagator membuat PSM memenangkan pertandingan pada menit ke-90+9.
Ada tiga fakta menarik dari kemenangan yang diraih PSM atas PSIM Yogyakarta. Apa saja fakta-fakta tersebut?
1. Kemenangan perdana PSM Makassar
Setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta, PSM berhasil memastikan kemenangan perdananya setelah enam pertandingan tidak pernah meraih tiga poin. PSM terakhir kali menang adalah saat mengalahkan PSBS Biak pada Februari.
Memenangkan laga tandang juga sangat lama tidak diraih PSM. Melansir Transfermarkt, kemenangan tandang PSM diraih saat mengalahkan Persis, November tahun lalu.
2. Luka Cumic dan Dusan Lagator cetak gol perdana
Luka Cumic berhasil mencetak gol perdananya sebagai penyerang baru PSM Makassar. Pemain 24 tahun tersebut membutuhkan tujuh pertandingan untuk mencetak gol. Sementara Dusan Lagator, juga mencetak gol debutnya setelah didatangkan pada putaran kedua.
3. Kemenangan perdana Ahmad Amiruddin
