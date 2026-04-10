PSIM Yogyakarta Wajib Menang, Savio Sheva Tegaskan Siap Tampil Maksimal Lawan PSM Makassar

JawaPos.com - Gelandang muda PSIM Yogyakarta, Savio Sheva, menunjukkan optimisme tinggi jelang laga pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Pemain bernomor punggung delapan itu menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal jika dipercaya oleh pelatih Jean Paul Van Gastel saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) sore.

Sheva menyebut seluruh skuad Laskar Mataram berada dalam kondisi siap tempur. Kegagalan meraih hasil maksimal di laga sebelumnya justru menjadi pemicu semangat bagi tim untuk bangkit dan mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

“Persiapan semua pemain sudah bagus. Kami kehilangan poin di laga terakhir, jadi tiga poin di pertandingan nanti adalah harga mati,” ujar Sheva dikutip dari ileague.id.

Pemain kelahiran Yogyakarta itu juga menegaskan dirinya tidak merasa terbebani meski belakangan kerap dipercaya sebagai starter.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Sheva selalu tampil penuh selama 90 menit. Sepanjang musim ini, ia telah mencatatkan 26 penampilan dengan total 809 menit bermain serta menyumbang dua gol.

Baca Juga:Harapan Van Gastel saat PSIM Yogyakarta Menjamu PSM Makassar

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pelatih justru menjadi motivasi tambahan. Ia bahkan menambah porsi latihan secara mandiri, termasuk latihan fisik di gym, demi menjaga performa tetap stabil.

“Mau main dari awal atau masuk di babak kedua, saya harus tetap maksimal. Saya juga menambah latihan di luar sesi tim,” jelasnya.