Diserbu Sejak Pagi! Kolaborasi Persib Bandung x Weekend Offender Bikin Bobotoh Rela Antre Panjang

Jersey baru kolaborasi Persib Bandung x Weekend Offender. (Persib)
JawaPos.com — Graha Persib, Kamis pagi, 9 April 2026, menjadi saksi antusiasme luar biasa Bobotoh menyambut kolaborasi Persib Bandung dengan Weekend Offender. Jam baru menunjukkan pukul 08.00 WIB, tetapi ratusan orang sudah memadati area demi satu tujuan: mendapatkan jersey eksklusif yang baru dirilis.
Mereka datang dengan semangat yang sama, berburu identitas yang kini hadir dalam balutan desain streetwear kelas dunia.
Kolaborasi ini langsung mencuri perhatian karena memadukan kebanggaan klub dengan gaya urban yang sedang digandrungi.
Weekend Offender sendiri bukan nama sembarangan di dunia fashion.
Brand asal Britania Raya ini dikenal memiliki akar kuat dalam subkultur casual sepak bola Inggris, dengan ciri khas desain sederhana dan nuansa “kenakalan” akhir pekan yang ikonik.
Didirikan pada 2004 oleh Sam Jones dan Rhydian Powell, label ini tumbuh menjadi simbol gaya bagi komunitas pecinta sepak bola.
Tak heran jika kolaborasi dengan Persib Bandung langsung terasa relevan dan memiliki daya tarik tersendiri bagi Bobotoh.
Sejak pagi, gelombang Bobotoh terus berdatangan ke Graha Persib. Mereka tidak hanya berasal dari sudut Kota Bandung, tetapi juga dari luar daerah, menunjukkan betapa besar magnet kolaborasi ini.
Ada yang datang berdua, ada pula yang berkelompok, saling berbagi cerita di tengah antrean panjang. Bahkan, tak sedikit yang rela berangkat sejak subuh demi memastikan diri tidak kehabisan jersey incaran.
Di lantai 1, antrean panjang mengular hingga ke trotoar. Meski demikian, suasana tetap tertib, mencerminkan kedewasaan suporter dalam menyikapi euforia besar seperti ini.
