Doa Fabio Lefundes untuk Madura United! Pelatih Borneo FC Harapkan Mantan Bangkit dari Zona Degradasi Super League

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri) beri dukungan Madura United. (Dok. ILeague)
JawaPos.com - Madura United FC mendapat suntikan semangat darimantan pelatihnya, Fabio Lefundes. Pelatih Borneo FC Samarinda itu menyampaikan doa dan harapannya agar Laskar Sape Kerrab mampu segera keluar dari situasi sulit yang tengah mereka hadapi di Super League 2025/26.
“Semoga Madura United bisa lebih baik ke depannya. Tim ini selalu ada di hati saya karena menjadi yang pertama saya tangani di Indonesia. Saya harap mereka bisa segera keluar dari situasi sulit,” ujar Lefundes dikutip dari ileague.id.
Ucapan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun itu setelah Borneo FC meraih kemenangan 3-1 atas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan.
Tactician asal Brasil itu mengaku Madura United memiliki tempat khusus di hatinya. Pasalnya, klub tersebut menjadi awal perjalanan kariernya di sepak bola Indonesia. Lefundes sempat menukangi Madura United sejak November 2021 hingga Maret 2023, menggantikan posisi Rahmad Darmawan saat itu.
