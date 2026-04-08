Andre Rizal Hanafi
09 April 2026, 04.30 WIB

Doa Fabio Lefundes untuk Madura United! Pelatih Borneo FC Harapkan Mantan Bangkit dari Zona Degradasi Super League

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri) beri dukungan Madura United. (Dok. ILeague)

JawaPos.com - Madura United FC mendapat suntikan semangat darimantan pelatihnya, Fabio Lefundes.  Pelatih Borneo FC Samarinda itu menyampaikan doa dan harapannya agar Laskar Sape Kerrab mampu segera keluar dari situasi sulit yang tengah mereka hadapi di Super League 2025/26.

“Semoga Madura United bisa lebih baik ke depannya. Tim ini selalu ada di hati saya karena menjadi yang pertama saya tangani di Indonesia. Saya harap mereka bisa segera keluar dari situasi sulit,” ujar Lefundes dikutip dari ileague.id.

Ucapan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun itu setelah Borneo FC meraih kemenangan 3-1 atas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan. 

Tactician asal Brasil itu mengaku Madura United memiliki tempat khusus di hatinya. Pasalnya, klub tersebut menjadi awal perjalanan kariernya di sepak bola Indonesia. Lefundes sempat menukangi Madura United sejak November 2021 hingga Maret 2023, menggantikan posisi Rahmad Darmawan saat itu.

Artikel Terkait
Usai Libur Lebaran, Borneo FC Genjot Latihan Fisik dan Taktik Jelang Hadapi Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Libur Lebaran, Borneo FC Genjot Latihan Fisik dan Taktik Jelang Hadapi Madura United

27 Maret 2026, 02.40 WIB

Borneo FC Siap Tantang Persib Bandung di Segiri, Fabio Lefundes Targetkan Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Siap Tantang Persib Bandung di Segiri, Fabio Lefundes Targetkan Kemenangan

15 Maret 2026, 20.57 WIB

Adu Mental Juara di Segiri! Fabio Lefundes vs Bojan Hodak, Laga Penentu Nasib Borneo FC dan Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Adu Mental Juara di Segiri! Fabio Lefundes vs Bojan Hodak, Laga Penentu Nasib Borneo FC dan Persib Bandung

15 Maret 2026, 15.26 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

