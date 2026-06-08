Fabio Lefundes Resmi Berpisah Dengan Borneo FC Lewat 65 Kata

JawaPos.com – Fabio Lefundes secara resmi meninggalkan kursi kepelatihan Borneo FC Samarinda pada Minggu (7/6) malam. Pada musim perdananya di Pesut Etam yaitu periode 2025-2026, Lefundes mengantar tim asal Kalimantan Timur itu finis sebagai runner-up super league.

“Borneo FC Samarinda mengumumkan bahwa klub dan Pelatih Kepala Fabio Lefundes telah mencapai kesepakatan bersama untuk tidak melanjutkan kerjasama. Keputusan ini diambil atas dasar alasan pribadi dari Coach Fabio. Manajemen menghormati keputusan tersebut dan mengapresiasi dedikasi yang telah diberikan selama masa pengabdian bersama Pesut Etam. Borneo FC Samarinda menyampaikan terima kasih atas kontribusi, kerja keras, dan capaian yang telah diraih bersama Coach Fabio. TERIMA KASIH,” demikian tulis Borneo FC dalam media sosialnya.

Pengumuman perpisahan dengan Lefundes sepanjang 65 kata itu jelas mengejutkan banyak pihak. Sebab pada poster Borneo FC bertajuk Hello Asia, Kami Datang yang diunggah media sosial Borneo FC pada 23 Mei lalu, foto Lefundes masih masuk di dalamnya.

Per musim depan, Borneo FC memang akan bermain di level Asia. Selain melakoni tahap kualifikasi AFC Champions League Two, Borneo FC juga bermain di ASEAN Club Championship 2026-2027.

Borneo FC tergabung di grup A bersama Buriram United (Thailand), Ratchaburi FC (Thailand), Kuching City FC (Malaysia), Tampines Rovers FC (Singapura), pemenang Piala Vietnam, dan pemenang play-off 1.

Nah, sinyal soal Lefundes tidak bertahan sudah santer tersiar hanya beberapa hari usai kompetisi musim 2025-2026 tuntas. Beberapa akun sepak bola di media sosial memberitakan kalau Lefundes akan hengkang dan bergabung dengan Malut United di musim 2026-2027.

Akan tetapi setelah kepergian yang diumumkan secara resmi pada Minggu (7/6) malam, beberapa akun menuliskan jika selain Malut United maka nama Persija kabarnya juga meminati Lefundes.

Selama semusim di Borneo FC, Lefundes membuat Pesut Etam ini menjadi pesaing serius bagi Persib Bandung meraih titel. Borneo FC mengemas 25 kemenangan, empat imbang, dan lima kekalahan.