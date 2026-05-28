Andika Rachmansyah
Kamis, 28 Mei 2026 | 22.36 WIB

Fabio Lefundes Masuk Radar Malut United Usai Bawa Borneo FC Moncer di Super League 2025/2026

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. (Istimewa)

JawaPos.com - Masa depan Fabio Lefundes bersama Borneo FC Samarinda mendadak jadi sorotan. Lefundes dirumorkan akan hengkang usai berhasil membawa tim berjuluk Pesut Etam itu moncer di Super League 2025/2026.

Lefundes ditunjuk sebagai pelatih kepala Borneo FC pada Juni 2025 lalu. Performa juru taktik asal Brasil itu di musim perdananya bersama skuad Pesut Etam langsung melejit dengan finis runner-up Super League 2025/2026.

Tapi masalahnya, kontrak Lefundes bersama Borneo FC masih menjadi misteri. Belum ada tanda-tanda dari manajemen Pesut Etam apakah akan memperpanjang kontrak arsitek asal Brasil tersebut atau tidak.

Di tengah ketidakpastian itu, Lefundes justru dilaporkan masuk radar Malut United. Eks pelatih Persita Tangerang itu diklaim menjadi incaran utama Laskar Kie Raha -julukan Malut United- pada bursa transfer jelang Super League 2026/2027.

Malut United tidak hanya membidik Lefundes saja. Melainkan, gelandang anyar Borneo FC, Kei Hirose juga dilaporkan akan merapat ke Laskar Kie Raha pada musim depan.

Fabio Lefundes disebut masuk radar utama Malut United untuk kursi pelatih, bersama Kei Hirose yang akan merapat ke Kie Raha musim depan,” tulis Transfermarkt Indonesia dalam akun instagramnya @transfermarkt.co.id, dipetik Kamis (28/5/2026).

Jika rumor tersebut benar adanya, maka Borneo FC bakal cuci gudang. Sebab sebelumnya, Mariano Peralta diprediksi kuat akan merapat ke Persija Jakarta. Lalu juga ada beberapa nama penting yang diperkirakan akan hengkang seperti Christophe Nduwarugira.

Andai Borneo FC melepas Lefundes, agaknya akan menjadi kerugian besar. Pasalnya, arsitek asal Brasil itu sukses membawa Pesut Etam bersaing super ketat dengan Persib Bandung dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026.

Namun sayangnya, Borneo FC harus puas finis sebagai runner-up meski punya koleksi poin sama, yakni 79 poin. Hal itu dikarenakan mereka kalah head to head dari Persib Bandung. Dalam dua pertemuan di Super League 2025/2026, Pesut Etam kalah 1-3 dan bermain imbang 1-1 kontra Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

