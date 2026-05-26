3 Besar Super League Kompak Ganti Pelatih! Bojan Hodak, Fabio Lefundes, dan Mauricio Souza Cabut

JawaPos.com - Rumor menarik pada jeda kompetisi kali ini tak hanya soal transfer pemain, melainkan juga sosok juru taktik alias pelatih. Terkini, tim tiga besar Super League Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta kompak untuk ganti pelatih.

"Klub top 3 melakukan pergantian pelatih dengan alasan yang berbeda," tulis akun Instagram @liga_dagelann dikutip pada 26 Mei 2026.

Adapun dari tiga tim, baru Persib yang sudah mengumumkan secara resmi bahwa Bojan Hodak akan berganti peran dari head coach menjadi Shareholder Group Technical Advisor.

"Bojan Hodak akan mengosongkan kursi Head Coach dan kini akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor dan turut membantu melanjutkan warisan kesuksesan untuk masa yang akan datang," tulis rilis Persib Bandung.

Posisi pelatih kepala Persib musim depan akan ditempati oleh Igor Tolic yang selama dua musim terakhir menjadi asisten pelatih. Pada Super League musim 2025/2026, pelatih yang juga berasal dari Kroasia tersebut sudah beberapa kali memimpin tim dalam pertandingan karena absennya Hodak.

Runner up musim lalu, Borneo FC juga dikabarkan tidak akan bersama Fabio Lefundes pada musim 2026/2027. Pelatih asal Brasil dirumorkan menjadi nahkoda baru Malut United.

"Fabio Lefundes lebih memilih pindah ke Malut United," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Sementara itu kabar hengkangnya Mauricio Souza dari Persija cukup kencang, selain kontrak yang akan berakhir pada 31 Mei 2026, sang pelatih mengunggah salam perpisahan dan terima kasih melalui akun sosial media pribadinya.