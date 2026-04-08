Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 14.00 WIB

Ketinggalan 9 Poin! Persija Jakarta Ngotot Kejar Persib Bandung, Mauricio: Belum Saatnya Menyerah

Persija Jakarta gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. (Persija)

JawaPos.com — Persaingan papan atas Super League 2025/2026 makin memanas. Meski tertinggal sembilan poin dari Persib Bandung, Persija Jakarta menegaskan belum akan mengibarkan bendera putih dalam perburuan gelar juara.

Optimisme itu muncul meski Macan Kemayoran baru saja menelan hasil pahit. Bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, mereka takluk dengan skor 1-3 pada pekan ke-26.

Hasil tersebut terasa menyakitkan karena Persija Jakarta sebenarnya tampil menjanjikan sejak awal laga. Bahkan, mereka mampu mencetak gol cepat saat pertandingan baru berjalan satu menit.

Umpan lambung akurat dari Allano Lima sukses dimanfaatkan Rayhan Hannan. Sundulan tajamnya membuat Persija Jakarta unggul lebih dulu dan sempat mengendalikan jalannya pertandingan.

Keunggulan cepat itu sempat memberi harapan besar. Permainan rapi dan penguasaan bola yang tenang membuat Persija Jakarta terlihat percaya diri menekan tuan rumah.

Namun, situasi berubah menjelang akhir babak pertama. Bhayangkara Presisi Lampung FC mampu menyamakan kedudukan melalui Moussa Sidibe pada menit ke-28.

Gol tersebut menjadi titik balik bagi jalannya pertandingan. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum, sekaligus mengubah momentum yang sebelumnya dikuasai tim tamu.

Memasuki babak kedua, tekanan terhadap Persija Jakarta semakin berat. Mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Jordi Amat menerima kartu kuning kedua.

Kondisi ini jelas memengaruhi keseimbangan permainan. Kehilangan satu pemain membuat ruang di lini pertahanan semakin terbuka dan sulit dikontrol.

