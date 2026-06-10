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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 10 Juni 2026 | 18.05 WIB

Di Tengah Insiden Provokasi Suporter, Ini Deretan Prestasi Beckham Putra bersama Persib Bandung dan Timnas Indonesia

Beckham Putra. (Istimewa) - Image

Beckham Putra. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Beckham Putra tengah menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan oknum suporter usai laga Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa (9/6) malam.

Di tengah banyaknya kontroversi yang muncul terhadap sang pemain, sejatinya pemain asli Bandung ini memiliki prestasi mentereng bersama Persib maupun Timnas Indonesia.

Meski masih berusia muda, Beckham sudah mengukir banyak prestasi mulai dari gelar juara, penghargaan individu, hingga kontribusi saat bermain membela tim kota kelahiran maupun negara.

Prestasi terbaru Beckham tentu saat sukses membawa Persib Bandung menjadi juara BRI Super League 2025/2026 sekaligus yang ketiga secara berturut-turut. Pemain yang dapat beroperasi di sisi sayap dan tengah ini juga terpilih ke dalam Best XI of the Season.

Sebelum mengukir rekam jejak mentereng di level senior, pemain kelahiran 29 Oktober 2001 berprestasi di level junior dengan mampu meraih gelar juara Elite Pro Academy (EPA) U-16 dan U-19 pada tahun 2018 bersama Persib.

Prestasi dan kemampuan luar biasa Beckham membuatnya promosi ke tim senior Persib pada akhir 2018 dan melakoni debut pada 18 Juni 2019 saat melawan PS Tira Persikabo di kompetisi Liga 1 pada usia 17 tahun.

Beckham juga sudah menjadi langgan timnas Indonesia sejak level junior mulai U-19, U-22, hingga U-23. Secara total, 22 penampilan ia torehkan bersama Garuda Muda dengan pencapaian tertinggi saat meraih medali emas SEA Games 2023 Vietnam.

Tak berhenti di level kelompok umur, pemain berpostur 173 cm kemudian melakoni debut bersama timnas senior pada Juni 2025 di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Setahun berselang, Beckham sudah mencatatkan delapan penampilan dan dua gol.

Editor: Banu Adikara
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