Dari Piala Soeratin hingga SEA Games, Beckham Putra Catat Prestasi Gemilang di Usia Muda

Selebrasi gol dari Beckham Putra ke gawang Saint Kitts & Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, kembali mencatatkan namanya dalam daftar pemain muda Indonesia dengan pencapaian yang patut diapresiasi.
Di usia yang baru menginjak 24 tahun, Beckham sudah mengoleksi sejumlah gelar bergengsi bersama klub maupun Tim Nasional Indonesia.
Perjalanan sukses Beckham dimulai sejak masih berada di level pembinaan Persib Bandung. Pemain bernomor punggung 7 tersebut ikut membawa Persib Bandung U-17 menjuarai Piala Soeratin, sebelum melanjutkan prestasinya dengan meraih gelar Liga 1 U-19 pada 2018.
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Kesuksesan itu tidak berhenti di level kelompok usia. Saat menembus tim senior, Beckham berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Maung Bandung.
Perannya semakin terlihat dalam beberapa musim terakhir ketika Persib Bandung mampu mempertahankan performa kompetitif di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Tidak hanya berjaya bersama klub, Beckham juga merasakan kesuksesan di level internasional. Ia menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U-22 yang berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja.
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Gelar tersebut menjadi momen bersejarah karena mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali berdiri di podium tertinggi cabang olahraga sepak bola SEA Games.
Bagi Beckham, seluruh pencapaian yang diraihnya hingga saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui bersama tim, pelatih, dan orang-orang yang selalu mendukung kariernya.
“Tentu saya sangat bangga dan bersyukur bisa memberikan banyak gelar untuk Persib Bandung dan juga berkesempatan membela Timnas. Bisa juara dari level Persib Bandung U-17, U-19, sampai hattrick di senior, ditambah momentum emas di SEA Games 2023 adalah sesuatu yang luar biasa bagi karier saya,” ujar Beckham.
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