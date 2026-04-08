Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 13.55 WIB

Menunggu Comeback Ernando Ari dan Bruno Moreira! Persebaya Surabaya Siap Tempur Hadapi Persija Jakarta

Bruno Moreira diharapkan kembali memperkuat Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta di GBK. (Persebaya)

JawaPos.com — Menunggu comeback Ernando Ari dan Bruno Moreira menjadi harapan besar di tengah persiapan Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta. Duel panas pekan ke-27 Super League 2025/2026 ini dipastikan menyedot perhatian, terlebih kondisi skuad Green Force mulai menunjukkan sinyal positif.

Persebaya Surabaya dijadwalkan menantang Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam.

Laga klasik ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertarungan gengsi yang selalu menghadirkan tensi tinggi di atas lapangan.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memilih fokus penuh pada kesiapan tim jelang laga penting tersebut. Ia menilai kondisi fisik dan kebugaran pemain menjadi faktor utama yang akan menentukan hasil akhir pertandingan.

Sepanjang pekan ini, pelatih asal Portugal itu terus memantau perkembangan anak asuhnya di sesi latihan. Setiap detail kecil tak luput dari perhatian demi memastikan komposisi terbaik saat menghadapi tekanan di kandang lawan.

“Kami akan melihat perkembangan para pemain sepanjang minggu ini, apakah kondisinya cukup baik untuk dimainkan saat menghadapi Persija,” ujar Tavares.

Pernyataan itu menegaskan belum ada keputusan final terkait susunan pemain yang akan diturunkan.

Sorotan utama justru tertuju pada dua pemain kunci yang absen di laga sebelumnya saat menghadapi Persita Tangerang.

Mereka adalah Ernando Ari dan Bruno Moreira yang selama ini menjadi pilar penting dalam permainan Persebaya Surabaya.

Artikel Terkait
Serupa Tapi Tak Sama: Kiper Persib Bandung Baru Kemasukan 11 Gol, Kiper Persebaya Surabaya Malah Ada di Urutan 11 Rekor Kebobolan - Image
Sepak Bola Indonesia

Serupa Tapi Tak Sama: Kiper Persib Bandung Baru Kemasukan 11 Gol, Kiper Persebaya Surabaya Malah Ada di Urutan 11 Rekor Kebobolan

09 April 2026, 17.03 WIB

Terbongkar! Alasan Bernardo Tavares Tak Mainkan Ernando Ari dan Bruno Moreira Saat Persebaya Surabaya Bungkam Persita - Image
Sepak Bola Indonesia

Terbongkar! Alasan Bernardo Tavares Tak Mainkan Ernando Ari dan Bruno Moreira Saat Persebaya Surabaya Bungkam Persita

05 April 2026, 15.37 WIB

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
Sepak Bola Indonesia

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

05 April 2026, 01.22 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

