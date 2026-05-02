Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.23 WIB

Prediksi Susunan Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Andhika Ramadhani Nyaman Gantikan Posisi Ernando Ari

Andhika Ramadhani siap kembali mengawal gawang Persebaya Surabaya saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

 JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpeluang besar meraih poin penuh saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/2026, Sabtu (2/5/2026) di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga yang dimulai pukul 15.30 WIB ini menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk menjaga tren positif di akhir musim.

Sorotan utama tertuju pada posisi penjaga gawang yang kini diisi Andhika Ramadhani menggantikan Ernando Ari.

Performa stabilnya membuat lini belakang Persebaya Surabaya tetap solid dalam dua laga terakhir tanpa kebobolan.

Persebaya Surabaya tengah berada di atas angin usai mencatat dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Green Force sukses membungkam Arema FC dengan skor telak 4-0 dan menundukkan Malut United 2-0.

Hasil tersebut bukan sekadar angka, tetapi juga menunjukkan keseimbangan permainan antara lini belakang dan lini depan. Konsistensi ini menjadi sinyal bahaya bagi PSBS Biak yang datang dengan kondisi jauh dari ideal.

Di sisi lain, PSBS Biak justru sedang berada dalam tekanan besar jelang laga ini. Badai Pasifik terancam degradasi dan harus menang untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi.

Situasi makin sulit karena PSBS Biak selalu kalah dalam delapan laga terakhir. Bahkan dalam lima pertandingan terakhir, mereka kebobolan dalam jumlah yang sangat besar, termasuk kekalahan 0-7 dari Malut United.

Meski unggul secara statistik, Persebaya Surabaya tetap memilih merendah. Pelatih Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap remeh lawan yang datang tanpa beban.

“Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.

Persebaya Surabaya diperkirakan tetap menggunakan skema andalan 4-2-3-1. Andhika Ramadhani akan berdiri di bawah mistar dengan dukungan lini belakang yang diisi Arif Catur, Ristro Mitrevski, Leo Lelis, dan Koko Ari.

Artikel Terkait
Bruno Moreira Starter, Ernando Ari Cadangan! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak Versi Bonek  - Image
Sepak Bola Indonesia

Bruno Moreira Starter, Ernando Ari Cadangan! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak Versi Bonek 

Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.20 WIB

Ernando Ari dan Bruno Moreira Diragukan Tampil! Persebaya Surabaya Uji Mental di Kandang Malut United - Image
Sepak Bola Indonesia

Ernando Ari dan Bruno Moreira Diragukan Tampil! Persebaya Surabaya Uji Mental di Kandang Malut United

Kamis, 23 April 2026 | 21.59 WIB

Resmi Tanpa Ernando Ari! Persebaya Surabaya Andalkan Andhika Ramadhani Redam Ledakan Malut United - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Tanpa Ernando Ari! Persebaya Surabaya Andalkan Andhika Ramadhani Redam Ledakan Malut United

Kamis, 23 April 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

