Prediksi Susunan Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Andhika Ramadhani Nyaman Gantikan Posisi Ernando Ari

Andhika Ramadhani siap kembali mengawal gawang Persebaya Surabaya saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpeluang besar meraih poin penuh saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/2026, Sabtu (2/5/2026) di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga yang dimulai pukul 15.30 WIB ini menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk menjaga tren positif di akhir musim.
Sorotan utama tertuju pada posisi penjaga gawang yang kini diisi Andhika Ramadhani menggantikan Ernando Ari.
Performa stabilnya membuat lini belakang Persebaya Surabaya tetap solid dalam dua laga terakhir tanpa kebobolan.
Persebaya Surabaya tengah berada di atas angin usai mencatat dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Green Force sukses membungkam Arema FC dengan skor telak 4-0 dan menundukkan Malut United 2-0.
Hasil tersebut bukan sekadar angka, tetapi juga menunjukkan keseimbangan permainan antara lini belakang dan lini depan. Konsistensi ini menjadi sinyal bahaya bagi PSBS Biak yang datang dengan kondisi jauh dari ideal.
Di sisi lain, PSBS Biak justru sedang berada dalam tekanan besar jelang laga ini. Badai Pasifik terancam degradasi dan harus menang untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi.
Situasi makin sulit karena PSBS Biak selalu kalah dalam delapan laga terakhir. Bahkan dalam lima pertandingan terakhir, mereka kebobolan dalam jumlah yang sangat besar, termasuk kekalahan 0-7 dari Malut United.
Meski unggul secara statistik, Persebaya Surabaya tetap memilih merendah. Pelatih Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap remeh lawan yang datang tanpa beban.
“Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.
Persebaya Surabaya diperkirakan tetap menggunakan skema andalan 4-2-3-1. Andhika Ramadhani akan berdiri di bawah mistar dengan dukungan lini belakang yang diisi Arif Catur, Ristro Mitrevski, Leo Lelis, dan Koko Ari.
