Prediksi Persik Kediri vs Persijap Jepara: Duel Sengit di Brawijaya, Potensi Hujan Gol

JawaPos.com–Pertandingan menarik akan tersaji saat Persik Kediri menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-26 BRI Super League musim 2025/2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Senin (6/4) sore WIB.

Persik datang ke pertandingan ini dengan beban cukup berat. Pada laga terakhir sebelum jeda kompetisi, tim berjuluk Macan Putih harus menelan kekalahan telak dari Persib Bandung. Hasil tersebut membuat posisi mereka di klasemen belum sepenuhnya aman dari tekanan papan bawah.

Pelatih Persik Marcos Reina tentu sudah melakukan evaluasi terhadap lini pertahanan timnya yang terlihat rapuh. Catatan kebobolan yang cukup tinggi menjadi pekerjaan rumah utama jika ingin mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Di sisi lain, Persijap justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Jepara itu sedang dalam tren positif setelah tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir.

Performa yang mulai stabil membuat mereka perlahan menjauh dari zona degradasi dan kini berupaya mencuri poin di kandang lawan. Kehadiran pemain seperti Carlos Franca menjadi ancaman serius bagi lini belakang Persik.

Penyerang asal Brasil tersebut dikenal memiliki naluri gol tajam dan kerap menjadi pembeda dalam situasi krusial. Selain itu, dukungan dari lini tengah yang diisi pemain kreatif membuat Persijap punya variasi serangan yang berbahaya.

Baca Juga:Ferland Mendy Belum Fit saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen

Meski begitu, Persijap tetap memiliki kelemahan, terutama saat bermain di laga tandang. Dari sejumlah pertandingan away musim ini, mereka belum menunjukkan konsistensi yang meyakinkan. Hal ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan tuan rumah untuk menekan sejak awal pertandingan.

Persik sendiri masih mengandalkan sejumlah pemain kunci di lini depan untuk membongkar pertahanan lawan. Kombinasi pemain lokal dan asing di sektor serang diharapkan mampu memberikan solusi atas minimnya efektivitas penyelesaian akhir dalam beberapa laga terakhir.