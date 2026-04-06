Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 18.08 WIB

Persijap Jepara Bidik Poin di Kediri, Firman Ramadhan Tegaskan Kesiapan Tim Hadapi Persik

Bek Persijap Jepara Firman Ramadhan. (Istimewa) - Image

Bek Persijap Jepara Firman Ramadhan. (Istimewa)

JawaPos.com–Bek kiri Persijap Jepara Firman Ramadhan memastikan seluruh rekan setim telah siap menghadapi laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat dijadwalkan bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4) sore.

Firman menyebut, timnya sudah menjalani persiapan dengan baik setelah masa jeda kompetisi. Fokus latihan kembali ditingkatkan demi meraih hasil maksimal di laga tandang tersebut.

”Persiapan sudah kita jalani untuk pertandingan nanti lawan Persik. Setelah libur, kita sudah fokus penuh dalam latihan dan siap untuk kerja keras di pertandingan nanti,” ujar pemain berusia 22 tahun itu dikutip ileague.id.

Motivasi Firman dan kolega memang sedang tinggi. Selain ingin melanjutkan tren positif, Persijap juga membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Saat ini, mereka berada di peringkat ke-14 dengan 21 poin, sementara Persik Kediri menempati posisi ke-12 dengan koleksi 29 poin.

Sepanjang musim ini, Firman cukup konsisten mendapatkan menit bermain. Dia sudah tampil dalam 13 pertandingan dengan total 888 menit di lapangan.

Meski sempat tidak masuk daftar susunan pemain pada lima pekan awal, kini dia justru menjadi salah satu pilihan utama dan telah sembilan kali tampil sebagai starter.

Di sisi lain, performa Persijap dalam beberapa laga terakhir terbilang cukup stabil. Dari empat pertandingan terakhir, mereka mencatat satu kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa kekalahan.

Catatan ini menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan di laga tandang. Meski demikian, posisi Persijap belum sepenuhnya aman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
