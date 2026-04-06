Marcos Reina Ingatkan Ancaman Persijap Jepara, Persik Kediri Targetkan Tiga Poin

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Dok. Marcos Reina)
JawaPos.com - Persik Kediri bersiap menghadapi tantangan serius saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Laga yang digelar di Stadion Brawijaya, Senin (6/4), diprediksi berlangsung sengit.
Pelatih Persik, Marcos Reina, menegaskan bahwa tim tamu tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Ia melihat adanya perubahan signifikan pada performa Persijap, terutama sejak memasuki putaran kedua kompetisi.
Menurutnya, Persijap kini tampil lebih solid dan menunjukkan tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir.
Hal ini menjadi peringatan serius bagi skuad Macan Putih agar tidak lengah, meski memiliki catatan bagus pada pertemuan sebelumnya.
Pada putaran pertama lalu, Persik berhasil mengalahkan Persijap dengan skor 2-0 saat masih ditangani Ong Kim Swee. Namun, kondisi saat ini dinilai sudah jauh berbeda.
“Persijap bukan tim yang sama seperti di putaran pertama. Mereka berkembang pesat dan punya motivasi tinggi. Kami harus benar-benar fokus,” ujar Marcos Reina dikutip dari ileague.id.
Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Persik. Dukungan dari suporter setia, Persikmania, diharapkan mampu menambah semangat para pemain.
Namun, Reina tetap menekankan pentingnya konsentrasi sepanjang pertandingan.
Ia juga memastikan timnya sudah melakukan persiapan matang usai jeda kompetisi karena libur Idulfitri dan FIFA Series 2026.
