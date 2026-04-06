Jelang Lawan Persik, Persijap Percaya Diri usai Tren Positif di Empat Laga Terakhir

Skuad Persijap Jepara. (Istimewa)
JawaPos.com–Persijap Jepara akan menghadapi laga penting saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Senin (6/4) pukul 15.30 WIB.
Laga ini menjadi momen krusial bagi Laskar Kalinyamat Persijap Jepara untuk menjaga jarak dari zona degradasi. Dalam empat pertandingan terakhir super league sebelum jeda Lebaran, tim asuhan Mario Lemos menunjukkan peningkatan performa.
Mereka mencatat satu kemenangan dan tiga hasil imbang, sebuah tren yang memberi harapan untuk terus meraih poin. Dari total 25 pertandingan yang telah dijalani, Persijap kini mengoleksi 21 poin dan berada di peringkat ke-14 klasemen sementara.
Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya aman. Pesaing terdekat seperti Persis Solo memiliki poin yang sama, sementara Madura United FC dan Semen Padang FC yang berada di zona merah hanya terpaut satu angka.
Dengan sembilan pertandingan tersisa, peluang masih terbuka lebar, tetapi juga penuh risiko jika kehilangan fokus. Karena itu, laga tandang ke Kediri menjadi ujian penting untuk menjaga momentum.
Mario Lemos menegaskan bahwa persiapan timnya berjalan maksimal. Dia memanfaatkan jeda kompetisi selama 12 hari untuk meningkatkan kesiapan fisik dan taktik pemain.
”Empat pertandingan terakhir kita selalu mendapatkan poin. Harapannya, tren ini bisa berlanjut,” ujar Mario Lemos dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Portugal itu juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan. Menurut dia, ritme yang sudah terbentuk sebelum jeda harus dipertahankan agar target tiga poin bisa tercapai.
