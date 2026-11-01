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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 1 November 2026 | 17.47 WIB

Jamie Carragher Minta Maaf Usai Komentarnya Dianggap Menghina Aston Villa

Jamie Carragher meminta maaf kepada Aston Villa setelah komentarnya di podcast memicu kemarahan klub dan para pendukung. Villa sebelumnya mengumumkan rencana mengambil tindakan hukum terhadap mantan bek Liverpool tersebut. (Instagram/@23_carra) - Image

Jamie Carragher meminta maaf kepada Aston Villa setelah komentarnya di podcast memicu kemarahan klub dan para pendukung. Villa sebelumnya mengumumkan rencana mengambil tindakan hukum terhadap mantan bek Liverpool tersebut. (Instagram/@23_carra)

JawaPos.com - Jamie Carragher akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Aston Villa setelah komentarnya mengenai klub tersebut memicu kontroversi.

Perselisihan ini bahkan berkembang menjadi ancaman tindakan hukum setelah Villa menyebut pernyataan mantan bek Liverpool itu sebagai "penghinaan yang tidak dapat diterima".

Kontroversi bermula ketika Carragher meminta para pendukung Aston Villa untuk "diam saja" setelah mendapat kritik atas pendapatnya mengenai peluang Unai Emery menangani Manchester United.

Carragher sebelumnya menyarankan bahwa Emery patut mempertimbangkan kesempatan menggantikan Michael Carrick di Old Trafford. Namun, komentarnya mengenai hierarki klub-klub sepak bola Inggris membuat para pendukung Villa merasa tersinggung.

Pada Jumat malam, Aston Villa merespons kontroversi tersebut melalui pernyataan di media sosial X yang ditandatangani oleh ketua klub, Nassef Sawiris. Dalam pernyataan itu, Villa mengungkapkan rencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap Carragher.

Klub tersebut menegaskan bahwa mereka "tidak akan membiarkan siapa pun menghentikan kenaikan kami di sepak bola Inggris dan Eropa."

Melansir ESPN, sehari setelah pernyataan tersebut, Carragher akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

"Saya ingin meminta maaf kepada Aston Villa, para pemilik, dan para penggemar mereka," kata Carragher dalam sebuah unggahan di X pada hari Sabtu.

"Bahasa saya minggu ini canggung & salah. Saya dapat meyakinkan penggemar Villa bahwa itu hanya lelucon, tetapi saya mengerti bahwa itu tidak tersampaikan seperti itu, jadi saya minta maaf. Semoga sukses hari ini UTV! [Hidup Villa]."

Editor: Edi Yulianto
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