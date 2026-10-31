Aston Villa Terus Berbenah, Alejandro Garnacho Mulai Tunjukkan Perkembangan Positif

JawaPos.com - Aston Villa terus jadi perhatian di tengah persaingan Liga Inggris musim 2026/2027.

Di bawah arahan Unai Emery, klub asal Birmingham tersebut berupaya menjaga konsistensi permainan sekaligus memaksimalkan kontribusi pemain baru.

Sejumlah perkembangan terkini juga memperlihatkan bagaimana Villa berusaha membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi.

Menurut laporan Sky Sports, Unai Emery merasa nyaman melanjutkan proyeknya bersama Aston Villa meskipun namanya sempat dikaitkan dengan posisi pelatih Manchester United.

Emery menyampaikan apresiasi terhadap klub dan menegaskan bahwa Villa menjadi tempat yang membuatnya merasa nyaman serta terus berkembang sebagai pelatih.

Situasi ini menjadi perhatian di tengah spekulasi mengenai masa depan kursi kepelatihan di Old Trafford.

Selain Emery, perkembangan Alejandro Garnacho juga menarik perhatian. Pemain sayap asal Argentina tersebut masih berusaha mendapatkan tempat utama setelah bergabung dengan Villa melalui kesepakatan pinjaman dari Chelsea.

Emery mengaku puas dengan perkembangan Garnacho dan menilai sang pemain menunjukkan kemajuan, meskipun kesempatan bermainnya di kompetisi domestik masih terbatas.

Johan Manzambi dan Nicolas Jackson menjadi bagian penting dari upaya Villa meningkatkan daya gedor.