Prediksi Skor Bournemouth vs Aston Villa di Carabao Cup: Duel Panas Perebutan Tiket Perempat Final!

JawaPos.com - Bournemouth akan menjamu Aston Villa pada babak keempat Carabao Cup 2026/2027 di Vitality Stadium, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 02.45 WIB ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki modal positif menjelang pertemuan tersebut.

Bournemouth datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun. Sementara itu, Aston Villa juga sedang berada dalam tren bagus dengan enam kemenangan dan satu hasil imbang dari tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kondisi tersebut membuat duel ini menarik untuk disimak. Kedua tim memiliki peluang untuk melangkah ke perempat final, meski rotasi pemain kemungkinan memengaruhi jalannya pertandingan.

Bournemouth asuhan Marco Rose menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Kemenangan 3-0 atas Manchester United menjadi modal penting bagi The Cherries sebelum menghadapi Aston Villa. Hasil tersebut melanjutkan rangkaian kemenangan mereka, termasuk saat menundukkan AC Milan dengan skor serupa dan mengalahkan Sunderland 2-0.

Catatan itu memperlihatkan bahwa Bournemouth memiliki potensi besar di lini serang. Mereka mampu menciptakan peluang dan memaksimalkannya menjadi gol. Namun, menghadapi Aston Villa tentu bukan perkara mudah, terutama karena lawannya juga sedang menunjukkan konsistensi permainan.

Marco Rose diperkirakan akan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain untuk menjaga kebugaran skuad di tengah jadwal pertandingan yang padat. Meski begitu, Bournemouth tetap berpeluang menurunkan komposisi kompetitif demi mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Junior Kroupi menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Setelah kembali merumput sebagai pemain pengganti usai mengalami cedera panjang, penyerang muda tersebut kemungkinan belum langsung dipercaya tampil sejak menit pertama. Kondisi fisiknya masih perlu dipantau sebelum mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.