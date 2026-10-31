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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 00.36 WIB

Prediksi Skor Aston Villa vs Fulham di Liga Inggris, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Aston Villa menjamu Fulham pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027 di Villa Park, Birmingham. (Dok. Villa) - Image

Aston Villa menjamu Fulham pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027 di Villa Park, Birmingham. (Dok. Villa)

JawaPos.com - Aston Villa akan menjamu Fulham pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027 di Villa Park, Birmingham, Minggu (1/11) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi liga setelah langkah mereka terhenti di babak keempat Carabao Cup.

The Villans kini mengoleksi 11 poin dan menempati peringkat kesembilan klasemen sementara.

Di sisi lain, Fulham juga datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat.

Tim besutan Álvaro Arbeloa masih berada di peringkat ke-15 dengan delapan poin, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

Melihat performa kedua tim di liga, Aston Villa memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri dan baru saja mengalahkan Manchester City.

Namun, Fulham tidak bisa dipandang sebelah mata setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

Aston Villa berpeluang lebih banyak mengambil inisiatif serangan, sedangkan Fulham dapat mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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