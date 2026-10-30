Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.32 WIB

Kontroversi Kylian Mbappe, Javier Tebas Temui Duta Besar Tiongkok

Presiden La Liga Javier Tebas ingin Manchester City dihukum berat. (@javier.tebas/Instagram) - Image

Presiden La Liga Javier Tebas ingin Manchester City dihukum berat. (@javier.tebas/Instagram)

JawaPos.com - Kemenangan impresif Real Madrid atas Barcelona dalam El Clasico pada Minggu lalu dibayangi kontroversi tak terduga yang melibatkan Kylian Mbappe.

Pernyataan bintang asal Prancis tersebut mengenai seorang tokoh politik Tiongkok memicu reaksi negatif yang dampaknya kini meluas, mulai dari kesepakatan sponsor pribadi hingga hubungan komersial dan penyiaran La Liga di negara tersebut.

Presiden La Liga, Javier Tebas, mengambil langkah untuk meredakan situasi dengan mengadakan pertemuan bersama Duta Besar Tiongkok untuk Spanyol, Yao Jing. 

Pertemuan tersebut bertujuan membahas dampak kontroversi sekaligus mencari solusi agar hubungan sepak bola Spanyol dengan Tiongkok tidak semakin terganggu.

Javier Tebas Cari Solusi Lewat Duta Besar Tiongkok

Melansir akun X Javier Tebas, pada Selasa, Tebas mengonfirmasi bahwa dirinya telah bertemu dengan Yao Jing untuk membicarakan dampak pernyataan Mbappe dan mencari jalan keluar dari polemik tersebut.

“Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan duta besar Tiongkok untuk Spanyol untuk membahas situasi yang disebabkan oleh pernyataan Kylian Mbappe dan mencari solusi yang memungkinkan kita untuk mengatasi episode ini,” jelas Tebas.

Kontroversi bermula dari wawancara Mbappe dalam acara The Bridge. Dalam kesempatan tersebut, penyerang Real Madrid itu membahas sebuah meme yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada gambar Mao Zedong, mantan pemimpin Tiongkok.

Reaksi yang muncul cukup besar. Stasiun televisi pemerintah Tiongkok, CCTV, dilaporkan menangguhkan siaran La Liga dan menghapus materi promosi yang menampilkan Mbappe.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dani Carvajal Akui Sempat Bujuk Rodri Gabung Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Dani Carvajal Akui Sempat Bujuk Rodri Gabung Real Madrid

Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Imbas Kasus Mbappe dengan Tiongkok, Real Madrid Bisa Kehilangan Banyak Uang - Image
Sepak Bola Dunia

Imbas Kasus Mbappe dengan Tiongkok, Real Madrid Bisa Kehilangan Banyak Uang

Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.25 WIB

Tiongkok Tolak Permintaan Maaf Real Madrid atas Komentar Mbappe soal Mao Zedong - Image
Sepak Bola Dunia

Tiongkok Tolak Permintaan Maaf Real Madrid atas Komentar Mbappe soal Mao Zedong

Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore