Kontroversi Kylian Mbappe, Javier Tebas Temui Duta Besar Tiongkok

Presiden La Liga Javier Tebas ingin Manchester City dihukum berat. (@javier.tebas/Instagram)
JawaPos.com - Kemenangan impresif Real Madrid atas Barcelona dalam El Clasico pada Minggu lalu dibayangi kontroversi tak terduga yang melibatkan Kylian Mbappe.
Pernyataan bintang asal Prancis tersebut mengenai seorang tokoh politik Tiongkok memicu reaksi negatif yang dampaknya kini meluas, mulai dari kesepakatan sponsor pribadi hingga hubungan komersial dan penyiaran La Liga di negara tersebut.
Presiden La Liga, Javier Tebas, mengambil langkah untuk meredakan situasi dengan mengadakan pertemuan bersama Duta Besar Tiongkok untuk Spanyol, Yao Jing.
Pertemuan tersebut bertujuan membahas dampak kontroversi sekaligus mencari solusi agar hubungan sepak bola Spanyol dengan Tiongkok tidak semakin terganggu.
Javier Tebas Cari Solusi Lewat Duta Besar Tiongkok
Melansir akun X Javier Tebas, pada Selasa, Tebas mengonfirmasi bahwa dirinya telah bertemu dengan Yao Jing untuk membicarakan dampak pernyataan Mbappe dan mencari jalan keluar dari polemik tersebut.
“Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan duta besar Tiongkok untuk Spanyol untuk membahas situasi yang disebabkan oleh pernyataan Kylian Mbappe dan mencari solusi yang memungkinkan kita untuk mengatasi episode ini,” jelas Tebas.
Kontroversi bermula dari wawancara Mbappe dalam acara The Bridge. Dalam kesempatan tersebut, penyerang Real Madrid itu membahas sebuah meme yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada gambar Mao Zedong, mantan pemimpin Tiongkok.
Reaksi yang muncul cukup besar. Stasiun televisi pemerintah Tiongkok, CCTV, dilaporkan menangguhkan siaran La Liga dan menghapus materi promosi yang menampilkan Mbappe.
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